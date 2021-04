Nathalie Pelletier est candidate à la mairie de Magog

Dans un communiqué, la conseillère municipale dit être prête pour relever le défi .

J’ai siégé avec intérêt et engagement à presque tous les comités et toutes les commissions de la Ville. Je connais ainsi l’ensemble des sphères d’activités que l’on retrouve dans une municipalité et j’ai une très bonne connaissance des partenaires et acteurs socio-économiques de notre communauté , fait-elle savoir.