Incendie à la Coop IGA de Tracadie

L'épicerie a été fermée pour la matinée mardi, mais elle rouvrira à midi.

Selon un porte-parole de Sobeys, les dommages sont minimes.

Le chef de la brigade d'incendie de Tracadie, Leon Ross, indique que le feu aurait été causé par un appareil de chauffage.

Ça a pris en feu dans [...] le mur extérieur de la coop à l'entrée. C'est un mur en briques, alors on ne voyait pas en dedans. On a éteint le feu par le côté et le dessus , explique M. Ross.

Les pompiers ont été appelés vers 1 h 30 dans la nuit de mardi et une vingtaine de sapeurs ont contribué à maîtriser rapidement le feu.

Bien que des employés travaillaient cette nuit, on ne signale aucun blessé.

La direction du magasin a tenu à remercier le travail des pompiers qui a permis de minimiser les dommages.