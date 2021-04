Un enfant grièvement blessé dans un accident à Sainte-Sophie-d'Halifax

Un enfant a été grièvement blessé dans une embardée survenue lundi après-midi à Sainte-Sophie-d'Halifax, dans le Centre-du-Québec. L'état de santé de l'enfant s'est stabilisé et on ne craint plus pour sa vie, selon la Sûreté du Québec (SQ).

L’accident est survenu vers 14 h entre le chemin Béliveau et le 8e rang. Le conducteur, un homme dans la cinquantaine, a perdu le contrôle de son véhicule. La voiture a fait une embardée et s'est retrouvée dans le fossé.

Le conducteur et son passager, un enfant dont l’âge n’a pas été spécifié, ont été conduits à l'hôpital. Hier soir, on craignait pour la vie de l'enfant. En matinée, la SQSûreté du Québec a fait savoir que son état s'était stabilisé et qu’on ne craignait plus pour sa vie.

Pour le moment, les policiers ne savent pas la raison de la perte de contrôle du véhicule.