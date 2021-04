Vaccination : Toronto accorde 5,5 M$ à des groupes à but non lucratif

Le maire John Tory a annoncé que la ville avait accordé des subventions d'un montant de 5,5 millions de dollars à des organismes sans but lucratif afin d'encourager les personnes vulnérables à se faire vacciner.

Les subventions permettront aux organisations de mener des activités de sensibilisation et d'engagement dans 140 quartiers. L’accent sera mis sur les zones jugées les plus touchées par la pandémie de COVID-19.

Grâce à cet argent, les organisations ont déjà créé 14 de ce que la Ville appelle des équipes d'engagement pour la vaccination . Au total, 155 organismes communautaires dirigent ces équipes.

Chaque équipe est composée d'un certain nombre d'organismes communautaires locaux qui mèneront des actions de sensibilisation et apporteront un soutien aux résidents dans le respect des langues et des cultures de chacun.

Nous savons qu'il existe des groupes communautaires sur le terrain, dans les quartiers, dans toute la ville, qui peuvent contribuer à l'effort de vaccination. [...] En bref, dans ces zones ciblées, leur travail consiste à nous aider à faire vacciner les gens en faisant tout ce qu'il faut à la fois pour éliminer les réticences et les hésitations et pour fournir des soutiens de telle sorte qu'entre les deux, tout le monde soit à l'aise et soutenu pour se faire vacciner , a déclaré M. Tory aux journalistes lors d'un point de presse à l'hôtel de ville lundi.

Les équipes d'engagement pour la vaccination seront à l'œuvre d'ici à mars 2022.

Le travail a déjà commencé

M. Tory a déclaré que des travaux sont déjà en cours.

Par exemple, il a indiqué que la Ghanaian Canadian Association, dans le nord d'Etobicoke, organise des ateliers éducatifs sur la COVID-19, animés par des médecins, sur des sujets tels que la distance physique, l'efficacité des vaccins et la désinformation.

Les centres Sunshine for Seniors, dans l'est du centre-ville, diffusent quant à eux des messages de promotion de la santé liés à la COVID-19 par le biais de programmes virtuels. L'organisation a également créé une ligne d'assistance pour la vaccination afin d'aider les personnes âgées dans le processus de réservation de la vaccination, a-t-il ajouté.

Les neuf cliniques de vaccination affichent complet

Le chef des pompiers de Toronto, Matthew Pegg, directeur général de la gestion des urgences, a déclaré lundi aux journalistes que les neuf cliniques de vaccination de masse de la ville sont ouvertes sept jours sur sept et qu'elles affichent toutes complet.

M. Pegg a précisé qu'elles sont en mesure d'administrer environ 56 000 doses chaque semaine.

Nos cliniques continuent de fonctionner sans problème, avec peu ou pas d'attente pour ceux qui se présentent à l'heure prévue pour leur rendez-vous. La plupart des personnes sont enregistrées, vaccinées et libérées en 30 minutes environ , a-t-il déclaré.

À ce jour, 758 882 doses de vaccin COVID-19 ont été administrées à Toronto.