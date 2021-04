L’économie du nord-ouest du N.-B. sérieusement perturbée par le confinement

Le secteur industriel, considéré comme un service essentiel, poursuit ses activités malgré le confinement total de la région.

Chez Enseignes Pattison, un cas de COVID-19 a été détecté la semaine dernière. De surcroît, une dizaine d’employés ne veulent plus retourner sur leur lieu de travail, de crainte de contracter le virus.

On trouve toujours des façons de fonctionner, mais cela ne nous rend pas la tâche des plus faciles , précise le directeur des opérations Christian Duguay, qui indique toutefois comprendre et respecter leurs décisions.

Dans le cas du Groupe EMS, cinq des vingt employés ont dû s’absenter lorsque les écoles de la région fermaient tour à tour en raison de la COVID-19.

Le directeur général, Alain Lacombe, confirme que les prévisions de croissance de l’entreprise sont revues à la baisse.

Coup dur pour les petites entreprises

Si le secteur industriel s’en sort relativement bien, ce n’est pas le cas des petites et moyennes entreprises.

La directrice générale de la Chambre de commerce de la région d’Edmundston, Cathy Pelletier, dénote un essoufflement général au niveau des PMEpetite et moyenne entreprise .

Plusieurs de celles-ci sont forcées encore une fois à fermer leur porte en raison du nouveau confinement de la région.

Cathy Pelletier, directrice générale de la Chambre de commerce de la région d'Edmundston, le 12 avril 2021 par vidéoconférence. Photo : Radio-Canada

C’est une situation répétitive qui devient lourde pour plusieurs entrepreneurs de la région.

Il y en a, pour l’immédiat, qui préfèrent prendre une pause , souligne Cathy Pelletier. Ce n’est pas évident à vivre.

Le secteur se mobilise

Depuis le début de la pandémie, le gouvernement provincial a offert des formules d’aide indirectes pour les entreprises, comme un congé de taxe foncière pour la prochaine année, ou encore des subventions de la part d’Opportunités NB.

La Chambre de commerce d’Edmundston, la Ville d’Edmundston et l’Office du tourisme d’Edmundston Madawaska unissent maintenant leur voix pour lancer un dialogue avec le gouvernement pour mieux identifier ce dont les entreprises ont besoin en matière d’aide.

Edmundston, au Nouveau-Brunswick, le 10 avril 2021. Photo : Radio-Canada / Bernard LeBel

Ils demandent un soutien financier, certes, mais pas seulement sous la forme d’une aide directe : toute forme d’appui est le bienvenu, pour autant que ce soit efficace.

Les services d’un cabinet d’experts-conseils ont également été retenus pour faire avancer leurs intérêts auprès de Fredericton et Ottawa.

On veut apporter des suggestions, et on veut avoir une communication avec eux. Ça urge vraiment que le gouvernement fasse quelque chose, et de la bonne façon , déclare Cathy Pelletier.

La Chambre de commerce d’Edmundston propose également d’accélérer la vaccination et d’assouplir les contrôles frontaliers pour favoriser les PMEpetite et moyenne entreprise de la région.

D'après le reportage de Jean-Philippe Hughes