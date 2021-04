Pas de retour à l’école à temps plein avant septembre, souhaite le milieu scolaire

Les élèves des écoles secondaires devaient retourner sur les bancs d'école à temps plein, ce lundi. Le gouvernement provincial a toutefois fait volte-face, en fin de semaine, et a annoncé que le retour en classe était retardé. La situation sera réévaluée le 26 avril.

Enseignants, directeurs d’écoles et parents d’élèves demandent davantage de stabilité, à l’approche de la fin de l’année scolaire.

L'Association des enseignants et enseignantes francophones du Nouveau-Brunswick (AEFNB) croit qu’il est impossible, à ce moment-ci, d'effectuer un retour en classe à temps plein de manière sécuritaire. Selon elle, beaucoup de travail est nécessaire pour aménager les espaces et préparer l'accueil de tous les élèves.

Gérald Arseneault, président de l'Association des enseignants et enseignantes francophones du Nouveau-Brunswick (archives)

Les enseignants devaient réadapter tout leur plan pour accueillir tous ces gens-là. Les directions d'école ont dû mettre des heures et des journées d'aménagement d'école , explique Gérald Arseneault, le président de l’AEFNB.

Les gens sont épuisés. Terminons l'année scolaire avec le plus de stabilité possible et arrêtons de jouer au yoyo.

Une citation de :Gérald Arseneault, président de l’Association des enseignants francophones du N.-B.