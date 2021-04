L’Hôpital de Gatineau pourrait devenir un hôpital communautaire

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais envisage de convertir l’actuel Hôpital de Gatineau en hôpital communautaire de soins ambulatoires et chirurgies d’un jour, dans le cadre du plan de construction du nouvel hôpital de l’Outaouais.

De multiples scénarios ont été explorés et analysés avec l’objectif de cibler la meilleure approche pour desservir la population de la région. [...] Prendre note que l’analyse des installations hospitalières existantes mène à la conclusion claire qu’aucune d’elles ne répond aux besoins énoncés dans le Plan clinique 2036 , insiste le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais dans la version finale de son rapport, dont ICI Ottawa-Gatineau a obtenu une copie.

Une analyse qui vient justifier la promesse électorale phare de la Coalition Avenir Québec (CAQ) dans la région. La CAQCoalition avenir Québec s’était engagée à construire un nouvel hôpital afin de mieux répondre aux besoins de l’Outaouais en matière de santé, tout en favorisant la rétention de personnel.

Dans la version finale de son Plan clinique, qui détaille les besoins en santé actuels et jusqu’en 2036, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais en révèle davantage sur le réaménagement qu’occasionnera la construction d'un hôpital affilié universitaire de près de 600 lits en Outaouais.

Un projet de 1,54 milliard de dollars

L’hôpital de Gatineau sera transformé pour devenir un hôpital communautaire de 100 lits de santé physique et de 148 lits de santé mentale adultes. Il disposerait toujours de soins ambulatoires et chirurgies d’un jour, ainsi que d’un accueil d’urgence.

De son côté, le nouvel établissement regrouperait toutes les spécialités, hormis la santé mentale qui se voit cependant réunie sur un seul site avec un accès aux services d’imagerie de santé physique.

La concentration des spécialistes dans un même site permettra le travail interdisciplinaire, l’obtention de la masse critique nécessaire pour optimiser l’organisation médicale et permettre ainsi le rehaussement du niveau de soins spécialisés. Les spécialistes seront en mesure d’admettre les patients sur des unités dédiées avec du personnel adéquatement formé , peut-on lire dans le document de 315 pages du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais.

Sur les 600 lits du nouvel hôpital, le plan prévoit 173 lits de chirurgie, 348 lits de médecine, 32 lits travail-accouchement-récupération-post-partum, 25 lits de pédiatrie et 22 lits de santé mentale pédopsychiatrie et adopsychiatrie, auxquels s’ajouteront 16 lits de néonatalogie.

Au total, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais indique que ce sont 241 nouveaux lits qui s’ajouteront dans la région avec la solution immobilière qu’il propose.

Le coût total du projet est estimé à 1,54 milliard de dollars en construction, soit 1,42 milliard pour le nouvel hôpital, 100 millions de dollars pour le réaménagement de l’Hôpital de Gatineau et 25 millions de dollars pour l’entrepôt logistique incluant une buanderie régionale.

Le degré de réaménagement de l’intérieur de l’hôpital de Gatineau peut affecter de manière substantielle les coûts des travaux de construction , prévient toutefois le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais.

Dans Hull ou Aylmer

Si le site d’installation du nouvel hôpital demeure toujours inconnu, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais indique qu’il sera probablement dans le secteur Hull ou Aylmer.

La date d’ouverture du nouvel hôpital n’est pas non plus précisée, toutefois, lors de son annonce l'automne dernier, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, disait espérer le voir en fonction avant 2030.

Avec les informations de Laurie Trudel