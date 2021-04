5,2 M$ de subventions pour deux projets d'infrastructures en Gaspésie

Québec et Ottawa verseront chacun 2,6 millions de dollars pour financer les rénovations des centres sportifs de Port-Daniel–Gascons et de Carleton-sur-Mer.

Port-Daniel–Gascons recevra 3,3 millions de dollars pour la rénovation du centre Marco-Sébastien Cyr. Le projet total de 5 millions rendra les installations accessibles 12 mois par année. On va y ajouter une surface de jeux, un gymnase communautaire à l’intérieur, une salle pour différentes activités sportives, un anneau de marche. Ça va être modernisé , résume le maire Henri Grenier.

Les appels d’offres sont en préparation et les travaux devraient être lancés à l’automne.

À Carleton-sur-Mer, Ottawa et Québec verseront chacun près de 1 million de dollars pour la mise aux normes du Centre sportif Léopold-Leclerc.

L’infrastructure, construite dans les années 1970, sera entièrement remise à neuf. On va l’isoler ce qui améliorera les conditions à l’intérieur, on va refaire le système de réfrigération de la glace, on va refaire une partie [du vestiaire], la plomberie, l’électricité. C’est vraiment une mise à niveau complète qui va nous permettre de durer pour les 20-25 prochaines années. Le chantier est évalué à 2,9 millions. Les plans et devis sont en cours de réalisation pour des travaux qui seront effectués en 2022.

Un programme vite épuisé

Port-Daniel–Gascons et Carleton-sur-Mer ont obtenu une réponse favorable à leur demande près de quatre mois après le refus essuyé par une douzaine de municipalités de la région qui avaient aussi déposé une demande de soutien dans le cadre du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives.

Les municipalités de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine avaient déposé 15 projets pour une aide totale de 37,7 millions de dollars, ce qui aurait généré près de 60 millions d’investissements.

Outre les deux projets retenus à Carleton-sur-Mer et Port-Daniel–Gascons, seule la construction à Grande-Rivière d’une piste à rouleaux (appelée pumptrack) au coût total de 150 000 $ a été financée.

On est très heureux d’être parmi les chanceux qui ont reçu du financement et qui pourront réaliser leur projet , commente le maire Mathieu Lapointe.

À l'échelle du Québec, le ministère de l’Éducation a reçu 620 demandes de financement. Le montant total de ces demandes était cinq fois supérieur au budget disponible de 294 millions de dollars.

Au début de l’année, les élus de partout au Québec, dont ceux de la Gaspésie et des Îles, ont demandé une bonification ou un refinancement du programme.