Des consultations en vue de travaux majeurs au palais de justice de Rouyn-Noranda

La communauté et des acteurs du milieu juridique seront invités à exprimer leur avis sur ce projet, qui comprend un agrandissement et un réaménagement du palais de justice, comme l'indique le ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, Pierre Dufour.

Aujourd'hui, quand on est dans un palais de justice qui a été rénové ou un nouveau palais de justice, il y a toutes sortes de manières entre autres d'amener les accusés, de protéger les gens en situation de plainte qui vont à la cour. Donc ce sont tous ces éléments-là qui ne sont plus aux normes dans le palais de justice de Rouyn-Noranda qui vont être mis à niveau et améliorés , dit-il.

Les agrandissements et rénovations majeures qui seront effectués au palais de justice sont annoncés dans le cadre des projets inscrits à la Loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure.

Le ministre Dufour se réjouit que le projet aille de l'avant. Il rappelle que la construction du palais de justice s'est conclue il y a plus de 65 ans.

Si on se remémore, c'est même Maurice Duplessis qui était venu y poser la dernière pierre en 1955. Donc ça vous donne un peu une idée, on parle d'un bâtiment qui mérite un peu d'amour , souligne Pierre Dufour.

Le ministère de la Justice n'a pas encore précisé l'échéancier des consultations. Lorsque les consultations sur le programme de besoins seront terminées, la Société des infrastructures du Québec, la gestionnaire du projet, commencera une analyse immobilière, puis un appel d’offres aura lieu une fois qu’un scénario aura été sélectionné.