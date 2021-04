Plus de 216 000 Manitobains ont eu leur première dose de vaccin

Lundi marque un jalon dans la campagne de vaccination au Manitoba, selon le gouvernement provincial. Plus de 216 200 personnes ont reçu une première dose de vaccin, soit 20 % de la population âgée de plus de 18 ans. À ce jour, 284 643 doses de vaccin (dont des premières doses et des doses de rappel) ont été administrées.

Depuis la semaine dernière, les personnes âgées de plus de 60 ans, et celles des Premières Nations qui ont plus de 40 ans peuvent se faire vacciner dans un supercentre ou dans une clinique mobile.

Pour leur rendez-vous, les personnes qui se font vacciner doivent apporter leur formulaire de consentement dûment rempli et leur carte santé et porter un haut à manches courtes ainsi qu’un masque. Pour respecter la distanciation physique, il ne faut pas arriver plus de 15 minutes avant son rendez-vous.

On peut prendre rendez-vous pour se faire vacciner dans les supercliniques de Winnipeg, de Brandon, de Thompson, de Selkirk et de Morden en créant un compte en ligne  (Nouvelle fenêtre) ou en appelant le 1 844 626-8222. Le site Internet de la province  (Nouvelle fenêtre) offre aussi des renseignements sur la campagne de vaccination.

Des cliniques mobiles reportées et une tempête de neige

Par ailleurs, la province a annoncé la semaine dernière qu'elle devait reporter les cliniques mobiles prévues dans 18 communautés entre le 12 et le 15 avril en raison de retard dans la livraison de vaccins de Moderna. Cette annonce concerne environ 7200 personnes.

Cette semaine, la tempête printanière qui s’abat sur le Manitoba pourrait aussi empêcher des personnes de se faire vacciner. Les personnes qui ont un rendez-vous peuvent changer d'idée en fonction des conditions routières et prendre un autre rendez-vous en ligne ou par téléphone.

Vaccination en pharmacie

Les personnes de 55 à 64 ans qui sont plus vulnérables à la COVID-19 en raison de leur état de santé peuvent recevoir le vaccin AstraZeneca dans une clinique ou une pharmacie. Les personnes âgées de plus de 65 ans sans prédisposition peuvent faire de même. La priorité sera accordée aux personnes qui ont des difficultés à se rendre dans un supercentre ou une clinique.

Rendez-vous ici  (Nouvelle fenêtre) pour plus de renseignements sur la vaccination avec le vaccin Covishield (AstraZeneca) dans les cabinets médicaux et les pharmacies.

Deux conférences téléphoniques cette semaine

La province tiendra deux conférences téléphoniques au sujet de la campagne de vaccination cette semaine, avec la ministre de la Santé, Heather Stefanson, le médecin hygiéniste en chef, Brent Roussin, ainsi que la Dre Joss Reimer et Johanu Botha, du groupe de travail du Manitoba sur la campagne de vaccination.

Une conférence téléphonique à l'intention des régions rurales et du Nord est prévue mardi à 18 h 30. Les Winnipégois pourront assister à celle de jeudi, à 18 h 30. Les inscriptions en ligne s’ouvrent à midi le jour même.

Le point sur l'approvisionnement en vaccins

À ce jour, le Manitoba a reçu un total de 409 470 doses, soit :

246 870 doses du vaccin de Pfizer-BioNTech;

90 000 doses du vaccin de Moderna;

72 600 doses du vaccin d’AstraZeneca-Covishield.

Cette semaine, la province s’attend à recevoir 34 440 doses du vaccin de Pfizer-BionNTech, 28 400 doses du vaccin de Moderna et 11 500 doses du vaccin AstraZeneca.