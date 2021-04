Le président de l’Assemblée législative albertaine s'excuse pour une erreur de jugement

Le principe d’impartialité du président est fondamental pour une démocratie fonctionnelle et en santé. Je regrette profondément mon geste, qui a mis en doute l’importance et la suprématie de ce principe , a déclaré Nathan Cooper devant les membres de l’Assemblée législative.

Après avoir réfléchi pendant quelque temps, je regrette mon erreur de jugement. Une citation de :Nathan Cooper, président, Assemblée législative de l’Alberta

Les excuses de Nathan Cooper surviennent deux heures après les critiques publiques du premier ministre, Jason Kenney

En 24 ans de carrière politique, je n’ai jamais vu un président d’Assemblée violer ce principe de neutralité de la sorte. Une citation de :Jason Kenney, premier ministre de l'Alberta

La tradition, qui date de plus de cent ans, est que le président évite de prendre position sur des enjeux litigieux, parce qu’il a la responsabilité de représenter tous les élus et non pas une faction , a continué Jason Kenney.

Par ailleurs, le premier ministre a nié avoir menacé de déclencher une élection-surprise lors de la réunion du caucus conservateur uni jeudi dernier.

Pas de démission réclamée

Le premier ministre n’a pas appelé à la démission de Nathan Cooper, tout comme le Nouveau Parti démocratique. Sa chef Rachel Notley espère que ce chapitre est clos.

Je ne veux pas que cela nous distraie du véritable problème , a-t-elle affirmé, en référence aux 17 députés critiquant les mesures de santé publique.