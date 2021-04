Une gendarme de Cross Lake, au Manitoba, sauve une chienne et ses neuf petits

La gendarme Stacey Shearer a secouru une chienne et ses neuf chiots jeudi dernier à Cross Lake, au nord du lac Winnipeg.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a reçu un appel vers 9 h 30 ce jour-là pour signaler la présence de l’animal et de ses petits sur la terrasse d’une résidence de la communauté.

Mme Shearer s’est rendue sur les lieux pour découvrir que la portée était toujours attachée à la mère par le cordon ombilical, bien que la mise bas ait vraisemblablement eu lieu quelques jours auparavant.

Quand j’ai découvert qu’il s’agissait de chiens errants, j'ai décidé de les accueillir chez moi , raconte la gendarme dans un communiqué.

Stacey Shearer prend soin des chiens en attendant qu’ils soient transportés par avion à Winnipeg avec l’aide de la Manitoba Animal Alliance , précise la GRCGendarmerie royale du Canada dans le même communiqué.

La chienne, nommée Goldie, avait mis bas depuis plusieurs jours quand elle a été découverte avec sa portée de neuf chiots. Photo : Gracieuseté de Stacey Shearer

Mme Shearer est une habituée des sauvetages animaliers. Elle a secouru des centaines de chiens et a également donné le biberon à un certain nombre de chiots.

Propriétaire de deux chiens et amoureuse des animaux, Stacey Shearer tente de les aider le plus possible dans l’exercice de ses fonctions.

Nous collaborons étroitement avec les organismes communautaires et de sauvetage pour aider les chiens dans le besoin, ajoute Stacey Shearer à propos de la GRCGendarmerie royale du Canada de Cross Lake. Nous aimons tous les chiens et nous sommes heureux de pouvoir les aider.

Selon le chef du détachement de la GRCGendarmerie royale du Canada de Cross Lake, le sergent-chef Greg Sutherland, le sauvetage des animaux est une mission importante dans le métier de gendarme.

Quand on travaille dans une communauté unie comme Cross Lake, on remplit de nombreux rôles qui ne font pas nécessairement partie des tâches courantes d’un policier, par exemple le sauvetage de chiens , explique M. Sutherland.

Le sergent-chef salue également le dévouement de Stacey Shearer dans sa mission consistant à aider les autres.