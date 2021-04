Mise au point au sujet d'une analyse de François Brousseau à « L'heure du monde », le 10 mars 2021

François Brousseau abordait la décision du juge Edson Fachin, de la Cour suprême du Brésil, qui, avait-il dit, « le libère de ses inculpations et condamnations, et qui lui permet de faire ce retour ». Or, l'ex-président a été libéré des empêchements légaux qui pesaient sur lui depuis sa condamnation de janvier 2018, notamment quant à l'inéligibilité politique qui demeurait en vigueur, malgré sa remise en liberté en novembre 2019.

La décision du juge Fachin a pour effet de renvoyer les dossiers visant Lula à une autre instance qui décidera s'il convient de les relancer ou de les reprendre à zéro.

Nous regrettons la confusion que cette omission a pu causer.