La communauté kéralaise célèbre le Nouvel An

Le Vishu, c’est l’équinoxe du printemps dans le sud de l’Inde, selon le calendrier hindou, nous explique Claudia Le Beau, une résidente d’Oshawa d’origine indienne. Elle précise que cette même fête existe dans d’autres États de l'Inde sous des appellations différentes.

Les États du Kerala et du Tamil Nadu sont des endroits où le Nouvel An est célébré le 14 avril. Photo : Radio-Canada

Dans l'État du Tamil Nadu dont je suis originaire, notamment Pondichéry, on l’appelle le Nouvel An tamoul, le Puthandu. C’est une journée très festive. On décore nos maisons. On a nos rituels. On porte des vêtements traditionnels , raconte Claudia Le Beau.

Normalement, un grand nombre de célébrations auraient lieu partout en Ontario mais, en raison de la pandémie, tout est virtuel. Tout se fera à la maison selon Gayathri Maruthur, une résidente de Toronto.

Uthara Menon, fille de Gayathri Maruthur, pose en tenue traditionnelle. Photo : Gayathri Maruthur

Le rituel de la célébration

Claudia Le Beau explique que les familles se préparent à la célébration en faisant le grand ménage du printemps dans les maisons avant la journée réservée au Vishu.

Et le Jour J, on se lave de la tête aux pieds. On utilise beaucoup d'huile de coco pour se laver, se masser. C’est aussi un acte de purification. Et ensuite, on se rassemble en famille ou au temple. Une citation de :Claudia Le Beau, résidente d’Oshawa d'origine indienne

Tout comme Claudia, Chaitanya Panikar, résidente de Scarborough, nous raconte qu’il est important que la première chose qu’on voit le matin du Vishu soit de bons augures. Par exemple : voir en premier le Vishukkani, la préparation d’offrande au dieu, leur apportera chance et prospérité selon leurs croyances.

La préparation du Vishukkani est le plus grand moment des célébrations Vishu, d’après les personnes citées dans cet article. Photo : Rajkumar Valiya Kandiyil

Le Vishukkani se fait la veille du Nouvel An Vishu. Il est présenté sur un plateau traditionnel et comprend en général des articles pour le dieu Krishna, des fruits, des fleurs, un morceau de miroir. Certains y déposent même de l’or ou de l’argent, évoque Gayathri Maruthur.

Les aînés vont amener les plus jeunes dans la salle de prière en s’assurant qu’ils ont les yeux bandés ou fermés afin que le Vishukkani soit la première chose qu’ils voient. Une citation de :Chaintanya Panikar

De son côté, Sreerema Kumaran, résidente de London, précise que le Vishukkani peut être fait aux premières heures de la fête. Chez elle, la mise en place du Vishukkani est faite par les femmes, soit la mère ou la grand-mère de la famille.

Elle affirme que les rituels associés au Vishu sont faits à la maison et sont d’une grande importance pour la communauté. Elle ajoute aussi qu’il faut être créatif quand on ne peut pas toujours avoir tout ce qu’on veut pour faire la fête.

Ce qui lui manque, c’est de ne pas pouvoir utiliser des pétards comme c’est le cas en Inde. La vente et l’utilisation des pétards sont interdites dans la province. C’est un défi, car les pétards sont une partie importante lors de la célébration du Vishu. On ne le fait pas en raison de la réglementation ici , selon Sreerema Kumaran.

Par ailleurs, Claudia Le Beau nous rappelle que la nourriture est aussi très importante lors des festivités. Le plat principal est un plat de riz et il y a aussi un grand intérêt pour les friandises selon elle.

Il ne peut pas avoir un jour festif sans friandise. Une citation de :Claudia Le Beau, résidente d'Oshawa

Le repas Vishu

Le repas Vishu ne comporte aucune viande. Photo : Rajkumar Valiya Kandiyil