Grève des enseignants : des cours retardés mercredi en Abitibi-Témiscamingue

Dans la région comme dans le reste de la province, les enseignants représentés par la Centrale des syndicats du Québec demandent de meilleures conditions de travail.

Le président de l’enseignement de l’Ungava et de l’Abitibi-Témiscamingue Yvan Dallaire déplore que la tâche des enseignants ne cesse de s’alourdir depuis plusieurs années.

Pendant 10 ans, il y a au-delà d'un milliard qui a été coupé en éducation, donc ça a eu un effet direct sur la tâche des enseignants. En améliorant nos conditions de travail, on est convaincu que ça va avoir un effet direct sur les conditions d'apprentissage des élèves. Il ne faut pas oublier non plus qu'au Québec, on a les enseignants les moins bien payés au Canada , souligne-t-il.

Les priorités sont les services aux élèves en difficulté, la réduction de la charge de travail et un meilleur salaire.

Les négociations pour leur convention collective durent depuis plus d’un an.

Dans les centres de services scolaires Harricana et du Lac-Témiscamingue, le transport scolaire sera retardé et le service de garde fermé en matinée mercredi.

Au Témiscamingue, on indique un retard de 2 heures pour les cours et le transport scolaire.

Au Centre de services scolaire Harricana aussi, les services de garde seront fermés mercredi avant-midi. On informe les parents que l'heure de départ du transport scolaire sera retardée de 2 h 15, et que les élèves se rendant à l'école à pied ne pourront pas se présenter avant 9 h 45.

Dans la Vallée-de-l'Or, les écoles accueilleront les élèves à partir de 10 h, et le transport scolaire sera retardé de 4 heures.