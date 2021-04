Un fonds de pension américain retire ses investissements des sables bitumineux

Le fonds de pension géré par l’État de New York annonce qu’il retire ses investissements, lesquels totalisent plus de 7 millions de dollars, d’entreprises canadiennes d'exploitation des sables bitumineux.

Le New York State Common Retirement Fund est le troisième fonds de retraite public en importance aux États-Unis. Il annonce qu’il vendra les actions qu’il détient au sein de sept entreprises canadiennes actives dans l’exploitation des sables bitumineux et qu’il n’y fera pas de nouveaux investissements.

Les entreprises canadiennes concernées : Imperial Oil

Canadian Natural Resources

Cenovus

Husky Energy (acquis par Cenovus)

MEG Energy

Athabasca Oil

Japan Petroleum Exploration

Le géant pétrolier Suncor ne fait pas partie des entreprises visées par le fonds de retraite américain.

La valeur du fonds de pension de l’État de New York (New York State Common Retirement Fund) était de 247,7 milliards $ US au 31 décembre 2020. Il gère le régime des retraites de plus de 1 million d’employés municipaux.

En décembre, le fonds a annoncé qu’il transférait tous ses investissements dans des actifs respectueux de l'environnement d’ici 2040.

Lundi, le Contrôleur de l'État de New York, Thomas DiNapoli, a déclaré que le fonds se retire d’entreprises qui n’ont pas de plans viables pour s’adapter à un avenir moins pollué par le carbone .

Alors que les nations à travers le monde sont de plus en plus sérieuses dans leur désir de s’attaquer à la menace des changements climatiques et que les forces du marché engendrent une transition vers une économie à faible intensité carbonique, nous devons nous assurer que nos investissements s’harmonisent avec cette réalité , explique-t-il dans une déclaration écrite.

Les entreprises responsables d’importantes émissions de gaz à effet de serre, comme celles dans cette industrie, présentent des risques importants pour les investisseurs , ajoute-t-il.

Une tendance grandissante

Récemment, la banque centrale de la Suède et le fonds souverain de la Norvège ont annoncé des décisions similaires.

C’est pour cela qu’il est si important pour le Canada de continuer à aller de l’avant dans la lutte contre les changements climatiques et de réduire nos émissions [de gaz à effet de serre] dans tous les secteurs , avait alors déclaré le premier ministre canadien, Justin Trudeau.

Il avait également affirmé que les entreprises canadiennes du secteur de l’énergie comprennent que la manière dont les gens investissent change et que les entreprises devront elles aussi changer.

De plus en plus d’entreprises, comme la pétrolière Cenovus Energy, s’engagent d’ailleurs à atteindre un niveau « net zéro » d'émissions de gaz à effet de serre ou à adopter des stratégies respectueuses des normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

Le groupe environnemental Stand.earth a applaudi la décision du New York State Common Retirement Fund.

Son directeur du financement climatique affirme qu’il s’agit de la première fois qu’un fonds d’État retire ses investissements des sables bitumineux et qu’il ne s’agit pas d’une petite affaire .

Le temps est venu de pivoter vers l’énergie renouvelable, propre et sécuritaire. C’est là que l’argent intelligent, mené par [l’État de] New York, se dirige , affirme-t-il dans une déclaration aux médias.

Avec les informations de David Thurton