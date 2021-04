Un homme arrêté dans Charlevoix : 9e féminicide au Québec

Les deux personnes, le suspect et la victime habitaient à la même adresse et formaient un couple au moment des événements. On parle d’un drame survenu dans le cadre d’une violence conjugale , a indiqué Hélène Nepton, porte-parole de la SQSûreté du Québec , en entrevue à Radio-Canada.

Dans les faits aujourd’hui, Éric Levasseur a été arrêté au centre de détention puisqu’il était déjà détenu depuis le 26 mars puisqu’il avait été arrêté par le Service des enquêtes des crimes contre la personne pour des infractions en lien avec les armes à feu , a-t-elle aussi précisé.

Le suspect, Éric Levasseur, comparaîtra jeudi par visioconférence au palais de justice de La Malbaie, sous une accusation de meurtre au second degré.

Rappel des faits

Le 18 mars, les policiers de la MRCMunicipalité régionale de comté de Charlevoix-Est ont reçu un appel vers 11 h 45 pour se rendre dans une résidence de la rue principale, à Notre-Dame-des-Monts, relativement à la mort d'une femme de 40 ans qui résidait dans le logement.

Puisque certains éléments d’enquête soulevés sur place étaient nébuleux, le 25 mars, le Service des enquêtes sur les crimes contre la personne de la Sûreté du Québec a mené l’enquête avec la collaboration du service des enquêtes de la MRCMunicipalité régionale de comté de Charlevoix-Est , a expliqué la SQSûreté du Québec , dans un communiqué.

L’expertise de la scène, combinée au résultat de l’autopsie et [au] résultat de l’analyse de la balistique ont permis de conclure que Carolyne Labonté a été victime d’un homicide , conclut-il.

Avec les informations de Christiane Latortue