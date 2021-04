Un acteur australien de la série Firefly Lane admire la Colombie-Britannique

L'histoire, qui suit la vie de deux amies depuis leur adolescence dans les années 1970 jusqu'aux années 2000, est basée sur le livre à succès, La Route des lucioles (Firefly Lane) de Kristin Hannah.

Elle met en scène Ben Lawson, qui joue le rôle masculin principal, Katherine Heigl et la Canadienne Sarah Chalke.

En entrevue, Ben Lawson déclare qu’il connaissait déjà le Canada, mais a profité du tournage pour découvrir Vancouver et ses alentours.

J’ai beaucoup aimé travailler à Vancouver, une ville que j’adore… mais je déteste la pluie! Une citation de :Ben Lawson

Il cite notamment une splendide maison sur Marine Drive qui fait face à la mer à West Vancouver.

Sans oublier, dit-il, la « magnifique terrasse » d'un penthouse au sommet de l'immeuble Residences on Georgia au centre-ville de Vancouver. Des scènes ont également été tournées à Coal Harbour.

L'histoire de Firefly Lane est censée se dérouler à Seattle, mais la plupart des scènes sont filmées à Vancouver et ses alentours.

L’endroit était le plus représentatif de Seattle, surtout avec la pluie et les montagnes très proches dit M. Lawson.

L'acteur souligne que le tournage lui a permis de visiter certains endroits comme le pont suspendu Capilano et le parc provincial Joffre Lakes, ou encore de se promener le long du Seawall autour du parc Stanley.

Le parc provincial Joffre Lakes fait partie des coups de cœur de Ben Lawson. Photo : Ben Lawson

Une vedette australienne

Né à Brisbane, sa vocation pour le métier d’acteur a débuté lorsqu’il était enfant, lorsqu'il demandait à sa mère de l’emmener à des auditions.

Ben Lawson a d’abord été la vedette de la série australienne Neighbours à partir de 1985. Son succès grandissant, il s’est ensuite installé à Los Angeles, mais fait des allers-retours avec son pays natal.

Depuis, sa carrière a été parsemée de rôles à la télévision ou au grand écran où on a pu le voir dans Designated Survivor et 13 Reasons Why.

En attendant, si la deuxième saison de Firefly Lane venait à obtenir un feu vert, il se pourrait que l’équipe revienne tourner à Vancouver cet automne.