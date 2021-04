Jeune Noir tué au Minnesota : la policière aurait confondu son arme avec son Taser

Tim Gannon a invoqué une décharge accidentelle qui a entraîné la mort tragique de M. Wright .

Je pense que l'agente avait l'intention d'employer son pistolet Taser, mais qu'elle a plutôt tiré une seule balle sur M. Wright , a-t-il déclaré.

Dans la vidéo captée par une caméra d'intervention qu'il a présentée aux journalistes, on entend la policière crier : Je vais t'envoyer un choc! , puis Taser! Taser! Taser! avant d'utiliser son arme, selon le compte rendu des médias américains.

Après qu'un seul coup de feu a été tiré, la voiture s'éloigne à toute vitesse et on entend la policière dire : Oh! Merde! J'ai tiré sur lui.

Selon les images, trois officiers ont participé à l'intervention qui était, d'après la version des policiers, liée à une infraction au Code de la route. Ils auraient tenté de l'interpeller après s'être aperçus que le jeune homme de 20 ans faisait l'objet d'un mandat d'arrêt.

La vidéo indique que la policière qui a tiré sur Daunte Wright a utilisé son arme après une brève lutte entre lui et les deux autres policiers, qui tentaient de lui mettre des menottes, et après que le jeune homme eut réintégré son véhicule.

Le chef de la police de Brooklyn Center a refusé d'identifier la policière impliquée, précisant toutefois qu'elle était une vétérane du département et qu'elle avait été mise en congé administratif pendant la durée de l'enquête.

La police a indiqué dimanche dans un communiqué qu'il avait conduit sa voiture sur plusieurs rues avant d'entrer en collision avec un autre véhicule. Son décès a été constaté sur les lieux. Une passagère, identifiée par la mère de M. Wright comme sa copine, a subi des blessures qui ne font pas craindre pour sa vie, selon les policiers.

Des documents judiciaires consultés par l'Associated Press montrent que Daunte Wright était recherché par les autorités après avoir omis de comparaître devant un tribunal, où il était accusé d'avoir fui des policiers et de posséder une arme sans permis, dans la foulée d'une interpellation de la police de Minneapolis, en juin dernier.

Biden appelle au calme, la région sous couvre-feu

Au lendemain d'une manifestation qui a dégénéré, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, ainsi que les maires de Minneapolis et de Saint Paul ont annoncé l'imposition d'un couvre-feu dans les deux villes et les comtés qui comprennent les villes jumelles à partir de 19 h, lundi soir, jusqu'à 6 h, le lendemain.

Commentant la situation, le président Joe Biden a pour sa part lancé un appel au calme.

Je n'ai pas appelé la famille de Daunte Wright, mais sa famille est dans mes prières. C'est vraiment une chose tragique qui s'est produite , a-t-il dit devant les journalistes depuis la Maison-Blanche, en marge d'une rencontre avec des élus.

Je pense que nous devons attendre et voir ce que montre l'enquête , a soutenu le président américain, évoquant la vidéo assez explicite de la caméra d'intervention. La question est : était-ce un accident? Était-ce intentionnel? Cela reste à déterminer par une enquête approfondie.

Mais en attendant, je veux que ce soit clair encore une fois : il n'y a absolument aucune justification – aucune – pour le pillage, aucune justification pour la violence. Une protestation pacifique? Compréhensible. Une citation de :Joe Biden, président des États-Unis

Trois équipes professionnelles, les Twins, au baseball, les Timberwolves, au basketball, et le Wild, au hockey, ont en outre reporté leurs matchs respectifs contre d'autres équipes.

Dimanche, des manifestants ont envahi les rues à Brooklyn Center, une municipalité de 30 000 habitants au nord-ouest de Minneapolis, pour dénoncer la mort d'un autre Afro-Américain aux mains des forces de l'ordre.

Des commerces ont été saccagés et pillés, et des véhicules de police ont été endommagés. La police a dispersé les manifestants avec des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc.

Avant que la situation ne dégénère, la mère de Daunte Wright avait appelé les manifestants à protester de façon pacifique et dit ne pas vouloir que la violence monopolise l'attention.

L'attention doit être portée sur la raison pour laquelle mon fils s'est fait tirer dessus sans raison , a soutenu Katie Wright devant une foule rassemblée près des lieux de la tragédie. Nous devons nous assurer que cela tourne autour de lui et non endommager des voitures de police, car cela ne ramènera pas mon fils.

La région métropolitaine de Minneapolis était déjà sous tension, avec la tenue du procès du premier des quatre policiers accusés en lien avec la mort de l'Afro-Américain George Floyd, survenue l'an dernier.

La sécurité était renforcée dans les villes jumelles, où la garde nationale du Minnesota a été déployée pour le procès du policier Derek Chauvin.