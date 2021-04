La médiation reprendra mardi pour dénouer le conflit de travail au port de Montréal

L'Association des employeurs maritimes a fait savoir, en fin d'après-midi lundi, qu'elle avait été convoquée par les médiateurs mardi matin et qu'elle avait bien l'intention d'y être.

Plus tôt dans la journée, en conférence de presse, le syndicat avait tenté de rassurer les entreprises qui dépendent du port de Montréal, en affirmant que sa « grève partielle » annoncée dimanche ne les empêcherait pas de récupérer leurs conteneurs.

Le syndicat a soutenu qu'il n'avait guère eu le choix d'annoncer à son tour des moyens de pression économiques sur l'employeur , dimanche, après que l'Association des employeurs maritimes eut annoncé la veille qu'elle allait suspendre certaines conditions de rémunération des débardeurs.

Les débardeurs ont prévu, pour l'essentiel, une « grève » des heures supplémentaires à compter de mercredi et, à compter de samedi prochain, la cessation du travail, du samedi matin au lundi matin.

Une négociation qui s'éternise

La tension a donc monté entre la section locale du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), affilié à la FTQ, et l'Association des employeurs maritimes, durant la fin de semaine, après une trêve de sept mois, qui avait fait suite à une grève l'été dernier.

On est obligé de constater que le premier qui a tiré la première salve, c'est l'employeur et des compagnies maritimes, en mettant une pression économique sur les débardeurs. L'employeur a coupé la sécurité d'emploi. Nous n'avions d'autre choix que de riposter par des pressions économiques sur les compagnies maritimes , a lancé le conseiller syndical du SCFP, Michel Murray.

L'Association des employeurs maritimes a confirmé lundi avoir annoncé au syndicat qu'elle allait cesser de rémunérer les heures de travail non réalisées.

Ces moyens de pression, soit l'arrêt des heures supplémentaires, de l'amarrage, de la formation et du travail de fin de semaine sont présentés comme une réponse à la cessation de la rémunération des heures non travaillées , a expliqué l'association patronale.

Cette grève illimitée place l'industrie portuaire de Montréal dans une situation précaire. Cette décision du syndicat provoquera très rapidement une importante congestion et aura un impact majeur sur la fluidité de la chaîne logistique, fragilisant ainsi grandement la relance économique au Québec et au Canada , a conclu l'AEM.

D'abord ne pas nuire

M. Murray s'est par ailleurs engagé à ce que ses membres s'occupent de tous les conteneurs liés à la pandémie.

Il a d'ailleurs rappelé que ni les vaccins contre la COVID-19 ni les médicaments (pour la plupart) ne transigent par le port de Montréal. Ils arrivent plutôt aux aéroports, a-t-il précisé.

On est bien sensible à ce qui est soulevé par les manufacturiers. On l'est beaucoup moins pour le Québec inc. , s'est-il exclamé, critiquant les organisations patronales qui font pression pour obtenir une loi spéciale plutôt que de faire pression sur l'Association des employeurs maritimes pour qu'elle négocie.

Les Manufacturiers et exportateurs du Canada ont carrément pressé le gouvernement fédéral d'intervenir pour éviter toute répercussion supplémentaire sur la chaîne d'approvisionnement déjà fragilisée par la COVID-19 .

Michel Murray agit à titre de conseiller syndical de la section locale 375 du Syndicat canadien de la fonction publique. Photo : Radio-Canada

M. Murray a aussi critiqué la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui s'était inquiétée des répercussions du conflit pour l'économie montréalaise. J'espère que la gauche ne va pas demander des lois spéciales , a-t-il lancé.