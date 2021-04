Vaccination : plus de 2000 rendez-vous toujours disponibles au Bas-Saint-Laurent

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent indique que 1000 rendez-vous sont toujours disponibles pour recevoir le vaccin AstraZeneca. Environ 1100 places, pour des doses de vaccins Moderna ou de Pfizer se sont aussi libérées en mai pour les 60 ans et plus.

Par communiqué, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux explique qu’environ 9000 doses de vaccin AstraZeneca ont été reçues au cours des derniers jours dans la région. De ce nombre, 3290 ont été administrées lors des journées sans rendez-vous organisées vendredi, samedi et dimanche à Rivière-du-Loup et à Rimouski. La période de vaccination sans rendez-vous est maintenant terminée.

Les doses restantes d'AstraZeneca, environ 5000, ont donc été rendues disponibles pour des rendez-vous. Une grande majorité de ces plages horaires ont été pourvues, mais près de 1000 sont toujours libres pour les 55 à 79 ans qui désirent recevoir le vaccin de AstraZeneca.

Ces rendez-vous peuvent être pris dans l’un des huit sites de vaccination du Bas-Saint-Laurent.

1100 places nouvellement libérées

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux indique aussi que les 1100 plages horaires pour les 60 ans et plus qui sont maintenant disponibles en mai ont été libérées par des rendez-vous qui ont été devancés.

C’est la réception de doses en provenance du Grand-Montréal qui a permis de vacciner ces personnes plus tôt que prévu, libérant ainsi des plages horaires.

Les personnes qui désirent se faire vacciner peuvent prendre rendez-vous en se rendant sur le site Québec.ca/vaccinCOVID  (Nouvelle fenêtre) ou en composant le 1 877 644-4545.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent avance que 23,17 % de la population régionale a maintenant reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19, soit 45 663 personnes.

La moyenne provinciale se situe à près de 22,8 %.