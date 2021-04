Nouveau record de cas en Outaouais, 348 cas de plus à Ottawa

Lundi, la santé publique rapporte 290 nouvelles infections au cours des 24 dernières heures. Après Montréal, c’est l’Outaouais qui compte la plus forte augmentation quotidienne de cas du virus au Québec.

Cette hausse spectaculaire, comparativement aux 59 nouveaux cas recensés dimanche, s'explique toutefois, en partie, par un rattrapage des tests en laboratoire, précise le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais.

Nous avons effectué beaucoup de rattrapage dans les derniers jours. Le délai pour un rendez-vous de dépistage est actuellement de 24 heures , écrit le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais dans un courriel, qui ajoute que 80 % des tests de dépistage sont en attente d'un résultat depuis moins de 48 heures, à l'heure actuelle.

Le délai pour un rendez-vous de dépistage est actuellement de 24 heures, selon le CISSS de l'Outaouais. Photo : Radio-Canada / Hugo Belanger

Présentement, 50 personnes sont hospitalisées, dont trois se trouvent aux soins intensifs.

Le nombre de décès attribuables au coronavirus est demeuré stable, lundi, avec un bilan de 178 victimes dans la région.

Le cap des 9000 cas depuis le début de la pandémie est maintenant franchi en Outaouais. On en dénombre, depuis un an, plus de 9200.

Le nombre de cas actifs a aussi bondi pour dépasser la barre des 1000 cas, lundi.

L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) indique qu’il y a actuellement 1249 cas de variants présumés, toujours en analyse, en Outaouais. Les autorités ont déjà confirmé la présence de 45 variants dans la région.

Des dizaines d'éclosions sont en cours un peu partout sur le territoire. Celle qui touche le centre de détention de Hull continue, par ailleurs, de prendre de l'ampleur. Il y a maintenant 55 détenus et 14 employés qui ont contracté le virus.

348 nouveaux cas et un décès à Ottawa

À Ottawa, la propagation demeure aussi très active. Lundi, 348 nouvelles infections sont enregistrées. Les autorités de santé publique rapportent également un décès de plus attribuable à la COVID-19.

Depuis le début de la crise, 476 personnes ont succombé à la COVID-19, à Ottawa.

Lundi, la capitale fédérale a fracassé la barre des 20 000 cas de COVID-19 identifiés depuis le début de la pandémie.

Le nombre de personnes hospitalisées en raison de la COVID-19 atteint un nouveau sommet. On dénombre 96 patients, dont 29 se trouvent aux soins intensifs dans les centres hospitaliers de la région.

Santé publique Ottawa a identifié 2619 cas actifs dans la capitale fédérale. Il y a plus d’une cinquantaine d’éclosions actives connues, dont le tiers touche des écoles.

107 nouveaux cas dans l'est ontarien

Dans l'est ontarien, la situation est également toujours préoccupante. Lundi, le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) rapporte 107 nouvelles infections dans son bilan de la fin de semaine.

Au total, la région compte 3807 cas depuis le début de la pandémie, dont 453 sont encore actifs.

Actuellement, 33 personnes sont hospitalisées, dont sept se trouvent aux soins intensifs.

Le bilan des décès s'alourdit de deux nouvelles victimes de la COVID-19, portant à 88, le total de morts pour l'est ontarien.

Le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario rapporte que 14 éclosions sont encore en cours sur son territoire.

Dr Roumeliotis pour la fermeture des écoles

Depuis le début du mois d’avril, le BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario rapporte près d’une centaine de cas d’âge scolaire sur son territoire, raison pour laquelle le médecin hygiéniste responsable de la région, le Dr Paul Roumeliotis, appuie la décision prise par le gouvernement Ford de fermer ses écoles jusqu’à nouvel ordre.

Je veux souligner que ce n’est pas une question où les cas se propagent dans les écoles pour ensuite se transmettre dans la communauté. Les cas viennent de la transmission communautaire et entrent dans nos écoles , précise le Dr Paul Roumeliotis qui appelle à la vigilance.

Le médecin hygiéniste préfère de loin voir les élèves en classe, mais avec la transmission communautaire qui reste élevée, le gouvernement n'avait pas d'autre choix que d'agir. Les écoles, croit-il, devraient être les premiers lieux à ouvrir et les derniers à fermer.

Ce dernier ajoute que les variants, beaucoup plus transmissibles, représentent dans l’est ontarien 72 % des nouveaux cas déclarés.

Pour ce qui est de la vaccination, le Dr Paul Roumeliotis a annoncé, lundi, que trois pharmacies supplémentaires dans la région offriront bientôt le vaccin d’AstraZeneca, une dans le secteur de Rockland et deux autres à Cornwall. Aucune date n’a encore été avancée.