Une œuvre par jour, l'art-thérapie en microdoses

L'une de ses oeuvres. Photo : fournie par Marsha Schuld

Mardi, Marsha Schuld a publié son 365e dessin quotidien, dans le cadre d’un projet entrepris au début de la pandémie afin de la soulager ses angoisses liées à la COVID-19.

Un an plus tôt, elle s’était mise à dessiner pour contrer la solitude et l’anxiété générées par les premières semaines de la crise sanitaire. L’apaisement généré par le fait de créer l'avait poussée à recommencer le lendemain et les jours suivants.

J’ignorais à l’époque si j’allais être capable de maintenir la cadence d’un dessin par jour pendant un mois , avoue-t-elle. Encore moins pendant un an , s’exclame-t-elle en riant.

Entretenir la page Facebook du projet, soutenue par une centaine d'amateurs, lui a permis de tenir cette promesse quotidienne.

Le chien, un compagnon de choix pour une période difficile. Photo : fournie par Marsha Schuld

Beau, pas beau, tant que c’est vrai

Il y avait des jours plus sombres, d’autres plus lumineux. Parfois nous célébrons la vie, d’autres jours, la mort nous guette . Ce gribouillis partagé un jour où elle est affligée par une grosse migraine lui a envoyé une onde d’échos positifs de gens partageant le même état d’âme. Elle a, à ce moment, choisi de diffuser ses impressions sans crainte de laisser paraître les humeurs plus difficiles.

L'artiste partage son émotion de la journée avec ses amateurs, peu importe si l'émotion est positive ou négative. Photo : fournie par Marsha Schuld

Le dessin, la peinture et la sculpture l'ont aidé à filtrer les difficultés du quotidien.

Je ne serais pas passée à travers la pandémie sans ce projet. Une citation de :Marsha Schuld, artiste

Marsha Schuld reçoit des messages d’appui provenant de partout à travers le Canada et d'ailleurs. Je suis juste heureuse de voir que je peux rendre d’autres personnes heureuses, que ça peut les aider à penser à autre chose qu’à la pandémie.

Des amateurs du travail de Marsha Schuld se sont également mis à la réalisation d'œuvres quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles pour ensuite les partager sur les réseaux sociaux de l’artiste. C’est plaisant de voir une communauté qui se concentre sur des choses positives. C’est plus ou moins facile à trouver sur Internet ces jours-ci , explique la Saskatchewanaise.

À vos toiles!

Marsha Schuld invite tous les aspirants artistes à se munir d’un pinceau ou d’un crayon et de s’exprimer, comme bon leur semble, sans attendre de résultats époustouflants dès le départ.

La beauté de l’art, c’est qu’on peut créer quelque chose d’intéressant, peu importe notre formation ou notre expérience.

Le médium dépend de l'humeur de la journée Photo : fournie par Marsha Schuld

Une exposition éventuelle en galerie serait appréciée, mais Marsha Schuld préfère ne pas réfléchir à trop long terme. Il faut prendre la vie un jour à la fois. Vivre le moment présent, remarquer ce qui nous entoure aujourd’hui. Ce qui arrivera dans une semaine, un mois ou un an arrivera au moment venu.