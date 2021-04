Réseau routier : 212 millions de dollars pour l’Outaouais

Le gouvernement du Québec injecte plus de 212 millions de dollars pour développer et maintenir le réseau routier de l’Outaouais d’ici 2023, a annoncé le ministre responsable de la région, Mathieu Lacombe, lundi matin.

Cette enveloppe permettra notamment d’élargir l’autoroute 50 entre le chemin Findlay, à Gatineau, et le chemin Doherty, à L’Ange-Gardien. Ce tronçon mesure une dizaine de kilomètres et les travaux de déboisement à cet effet ont déjà commencé, a précisé le député de Papineau.

Des feux de circulation seront aussi ajoutés à l’intersection de la route 366 et du chemin de Chambord, à Gatineau, de même qu’au croisement de la route 307 et de la rue Denis, à Cantley.

Ces 212 millions de dollars comprennent près de 87 millions de dollars pour le maintien des chaussées, 40 millions de dollars pour celui des structures et 712 000 $ pour préserver les structures et ponceaux situés sur des emprises ferroviaires abandonnées. Des projets de réfection de la chaussée et de ponceaux sont prévus à divers endroits en Outaouais, notamment à Chapeau, Fassett, Grands-Remous et Gatineau.

Un montant de 84 millions de dollars servira aussi à sécuriser le réseau, notamment en mettant sur pied un bureau de projets à cet effet, comme recommandé par le Bureau du coroner.

Le ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe (archives) Photo : Radio-Canada

Par ailleurs, Mathieu Lacombe a souligné le bilan de la glissière flexible à haute tension, dont l’installation a été terminée l’été dernier sur l’autoroute 50, entre Gatineau et L’Ange-Gardien. Depuis sa mise en œuvre, aucun accident mortel n’a eu lieu sur ce tronçon autrefois accidentogène, a-t-il mentionné.

Bien qu’aucun rapport officiel n’ait encore été produit, Mathieu Lacombe situe à une quinzaine le nombre d’accidents qui ont eu lieu depuis.