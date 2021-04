L'opposant russe Navalny menacé d'être alimenté de force, selon ses partisans

Anastasia Vasilyeva, membre du syndicat médical Alliance of Doctors et médecin personnel de Navalny, s'entretient avec un officier de police à l'entrée de la colonie pénitentiaire N2, où Alexei Navalny a été transféré pour purger une peine de deux ans et demi de prison.

Photo : Getty Images / KIRILL KUDRYAVTSEV