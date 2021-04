Baisse des nouveaux cas de COVID-19 à Québec et en Chaudière-Appalaches

Après une hausse marquée des nouveaux cas de COVID-19 au cours des quatre derniers jours, la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches enregistrent finalement une baisse notable avec respectivement 282 et 173 nouvelles infections.

Les nouveaux cas recensés dans les bilans du lundi matin sont toutefois régulièrement moins élevés que les autres jours de la semaine, compte tenu du nombre de tests de dépistage généralement plus faible les dimanches.

Le taux de positivité demeure très élevé à 7,2 % dans la Capitale-Nationale et 8,4 % en Chaudière-Appalaches, selon les données de l’Institut national de santé publique du Québec.

La Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, toute proportion gardée, demeurent les deux régions où le virus circule le plus dans la province avec plus de 330 cas actifs par 100 000 habitants, soit à peu près le double de ce qui s'observe à Montréal.

À l’échelle du Québec, le plus récent bilan fait état de 1599 nouvelles infections. Les hospitalisations sont également en hausse de 22 pour un total de 630, dont 142 personnes aux soins intensifs.