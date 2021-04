Des scieries de Béarn, La Sarre et de l'Ontario vendues à GreenFirst Forest Products

Matériaux Innovants Rayonier annonce la vente de la totalité de ses entreprises de bois d’œuvre et de papier journal.

En Abitibi-Témiscamingue, les scieries de Béarn et de La Sarre passent aux mains de GreenFirst Forest Products.

En Ontario, les scieries Chapleau, Cochrane, Hearst et Kapuskasing, incluant l’usine de papier journal de Kapuskasing sont touchée par cette transaction.

L'usine Rayonier de Kapuskasing en Ontario. Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

Une transaction qui représente 214 millions de dollars américains.

Ces usines transforment des produits forestiers utilisés dans la construction résidentielle et commerciale.

L'usine de Rayonier à Béarn (archives) Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Les deux entreprises ont aussi conclu une entente d’approvisionnement de 20 ans en fibre résiduelle afin de répondre aux besoins continus de l’usine RYAM à Témiscaming.

Selon le vice-président Opérations forestières Canada chez Rayonier, Michel Lessard, la transaction ne devrait pas avoir de conséquences négatives pour les employés.