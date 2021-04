Le peintre animalier Daniel Bonneau réalise un rêve

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Nadyne Deschênes, responsable des collections, Musée de Charlevoix et Daniel Bonneau Photo : courtoisie / Ashley Daniels

L’artiste rêvait depuis longtemps qu’une de ses œuvres soit accueillie dans la collection d’un musée québécois. Son souhait est plus qu’exaucé, puisque le Musée de Charlevoix a accepté une donation qui dresse un portrait de ses 40 ans de carrière.

Pour moi, c’est le travail d’une vie qui va être représenté. C'est réellement un rêve, et surtout de mon vivant! Je suis très reconnaissant, et je suis bien content de ça , de s’exclamer l’artiste.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Un des tableaux de Daniel Bonneau qui se retrouvent dans la collection du Musée de Charlevoix. Photo : Courtoisie

Des peintures, des lithographies, des dessins à l’encre et ce qu'il appelle ses animations sur pierre font partie de la donation faite au musée. L’artiste y a ajouté des coupures de presse pour mieux faire connaître son parcours.

Il y a plusieurs tableaux originaux qui représentent la période où je peignais sur une toile noire, en noir et blanc seulement, et aussi l’évolution quand j’ai rajouté du brun à mes tableaux pour en venir à faire des toiles de couleurs terre et ombres, entre autres , souligne l’artiste.

Il imagine la réaction du regretté Tex Lecor face à la nouvelle. Pour avoir peint avec lui aux Éboulements, il a dû dire : "Tiens mon Bonneau! T'es rentré à Charlevoix. Je suis bien content pour toi!"

Une exposition mettant en valeur les œuvres de Daniel Bonneau est prévue dès l'automne prochain, possiblement durant la saison de la chasse, au Musée de Charlevoix.