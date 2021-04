Six centres de vaccination sans rendez-vous ouverts de 8 h à 20 h à Montréal

En entrevue à Tout un matin, Sonia Bélanger, PDG du CIUSSS du Centre-Sud-de-l ‘Île-de-Montréal, explique que ces centres serviront à administrer le vaccin AstraZeneca aux plus de 55 ans, mais aussi aux personnes ayant déjà un rendez-vous, selon les groupes cibles .

On fonctionne en parallèle puisqu’on administre aussi le Pfizer pour certains groupes cibles. Au Palais des congrès actuellement, on a une ligne pour les gens qui viennent pour le Pfizer et qui ont pris leur rendez-vous via Clic Santé et on a une autre ligne qui est très fluide pour l’AstraZeneca pour les 55 ans et plus.

Une citation de :Sonia Bélanger, PDG du CIUSSS du Centre-Sud-de-l ‘Île-de-Montréal