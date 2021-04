Le chantier du futur Lab-École Saguenay a commencé

La ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, a procédé à la première pelletée de terre de ce chantier de construction qui se poursuivra au mois de juin. Elle a également annoncé une aide financière supplémentaire de plus de 3 millions de dollars pour le projet.

Je suis très heureuse de ce projet unique et novateur pour les élèves de mon comté de Chicoutimi qui pourront bénéficier d’un environnement dynamique et optimal pour l’apprentissage, a-t-elle indiqué dans un communiqué. Le Lab-École sera un modèle pour les méthodes d’enseignement dans les écoles de partout au Québec.

Dans son ensemble, le projet de Lab-École coûte près de 19 millions de dollars, un montant plus élevé que prévu en raison de la hausse des coûts dans le domaine de la construction. Il est soutenu financièrement par le ministère de l’Éducation.

Tous les élèves du Québec et l’ensemble du personnel scolaire méritent qu’on leur offre les meilleures conditions d’apprentissage et d’enseignement. Permettre à nos jeunes d’évoluer dans des écoles avant-gardistes, qui favorisent la réussite et la persévérance scolaires est pour nous une priorité a déclaré par communiqué le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge.

Le Lab-École c’est quoi?

Le Lab-École Saguenay abritera 15 classes, dont une pour les maternelles 4 ans, et plusieurs espaces pour collaborer, manger ou apprendre de façon innovante. La nouvelle école sera construite au cœur du parc Saint-Joachim. Plusieurs installations sportives sont également prévues comme un gymnase, des terrains de soccer et de baseball, une piscine.

Un aperçu du futur Lab-École de Saguenay Photo : avec l'autorisation de l'équipe du Lab-École

Le Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay et l’équipe du Lab-École et ses fondateurs, Pierre Thibault, Ricardo Larrivée et Pierre Lavoie, se réjouissent de voir ce projet se concrétiser.

Ça fait des années qu’on pense à l'école de demain, et voilà que celle de Saguenay va pousser sous nos yeux. Comme résident de Saguenay et cofondateur du Lab-École, je trouve cela formidable! Quand le Québec se mobilise, on fait de grandes choses. Merci à celles et ceux qui, avec nous, ont cru à ce projet, à cette vision qu’au Québec, on se démène pour offrir le meilleur à nos enfants et aux enseignants a affirmé le cofondateur du Lab-École, Pierre Lavoie, dans un communiqué.

Le Lab-École propose un concept architectural singulier avec un ensemble de maisonnettes, toutes communiquant les unes avec les autres.

Pierre Lavoie est l'un des instigateurs du projet Lab-École. Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

Le Lab-École Saguenay est le deuxième à amorcer sa construction après celui de Québec.