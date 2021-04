Les congés sans solde actuels devront suffire pour se faire vacciner en Alberta

Les Albertains qui doivent s’absenter du travail pour se faire vacciner contre la COVID-19 peuvent utiliser les jours de congé non payés que le gouvernement a introduits l’an dernier, mais aucune mesure supplémentaire n'est prévue, selon un porte-parole du ministère du Travail.

L'Alberta ne compte pas suivre l'exemple de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan, qui ont mis en place de nouvelles mesures pour faciliter la vaccination des travailleurs pendant leurs heures de travail habituelles.

Depuis le 18 mars, la Saskatchewan oblige les employeurs à offrir une pause payée d’au moins trois heures aux employés qui en ont besoin pour se faire vacciner contre la COVID-19.

La Colombie-Britannique a quant à elle temporairement modifié sa loi sur les normes du travail pour permettre à toutes les personnes qui ont besoin d’un congé pour se faire vacciner de l'obtenir. Celles-ci peuvent s’absenter aussi longtemps que nécessaire, sans risquer de perdre leur emploi, précise le gouvernement britanno-colombien, qui dit explorer la possibilité d’en faire un congé payé.

Les Albertains n'ont pas accès à de nouvelles mesures semblables, explique un porte-parole du ministère du Travail, Joseph Dow. Ils peuvent toutefois utiliser leurs cinq journées de congé personnel ou de responsabilités familiales .

Ces cinq journées de congés sans solde ont été introduites en mars 2020. Elles peuvent aussi être utilisées pour s’occuper d’un membre de la famille qui doit s’isoler, ou d’un enfant qui ne peut pas aller à l’école ou à la garderie en raison de la pandémie, ou encore en raison de problèmes de santé personnels.

Il faut avoir été au service de son employeur pendant au moins 90 jours pour être admissible à ces congés.

Si ces cinq jours ont déjà été utilisés, les employeurs et les employés sont encouragés à chercher une solution ensemble, dit Joseph Dow.

Il peut s'agir de créer des horaires flexibles, par exemple en changeant les heures de travail ou les heures de pause, ou encore d'accéder à d’autres avantages garantis par le contrat ou la convention collective en place , ajoute-t-il.

L’avocat en droit du travail Dan Bokenfohr dit que l’approche de la Colombie-Britannique a l’avantage d’envoyer un message fort sur l’importance de la vaccination.

Toutefois, il croit que celle choisie par l’Alberta suffira à protéger la plupart des travailleurs.

Selon lui, plusieurs employeurs offrent déjà des arrangements plus flexibles à leurs employés dans le contexte pandémique.

C’est vraiment dans l’intérêt de l’employeur et de l’employé d’avoir une vaccination aussi étendue et rapide que possible. Alors les deux parties devraient communiquer aussitôt qu’il y a un problème , ajoute Dan Bokenfohr.

L’Alberta passe à la prochaine étape de son plan de vaccination lundi. D’ici quelques semaines, environ 40 % de la population de la province sera admissible au vaccin contre la COVID-19, selon le gouvernement.

Avec des informations de Paige Parsons