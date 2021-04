Revirement de situation pour la Traversée du lac Saint-Jean

Le fait que la présence d’athlètes internationaux ne soit possible n’empêche en rien la présentation de son épreuve reine , écrit le président du conseil d’administration, Olivier Levesque, dans un communiqué envoyé lundi matin.

Actuellement, plus d’une cinquantaine de nageurs canadiens s’entraînent en vue des essais olympiques et paralympiques qui se dérouleront à Toronto à la fin du mois de mai et qui sont pour le moment maintenus. Donc, il semble réaliste que nous puissions compter sur la présence de certains de ces canadiens au départ du 32 km.

Natation Canada a émis un communiqué la semaine dernière mentionnant que le Canada n’accueillera pas les Séries mondiales des marathons de natation FINA le 31 juillet à Roberval, ni les Séries mondiales des marathons de natation FINA, le 7 août au lac Mégantic.

Étant donné l’état actuel de la pandémie mondiale, le fait que le Canada impose des restrictions sur les voyages non essentiels et les incertitudes entourant les frontières et les protocoles de quarantaine, Natation Canada ne sanctionnera pas les événements internationaux FINA cette année , a déclaré le directeur général de l’organisation Ahmed El-Awadi.

Contacté samedi par Radio-Canada, le comité organisateur avait plusieurs scénarios sur la table.

Désormais, tout est envisagé présentement au niveau de la programmation, l’organisation suit avec attention l’évolution de la pandémie et croit réaliste de pouvoir présenter des festivités adaptées du 23 au 31 juillet , comme on peut lire dans le communiqué.

Cette décision de Natation Canada ne touche pas les compétitions provinciales présentées dans le cadre de la Traversée, soit les 1, 2, 5 et 10 km Uniprix et le Marathon de la relève Rio Tinto.