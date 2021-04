COVID-19 : mort d'un employé de Postes Canada à Toronto

Une éclosion de COVID-19 a été déclarée la semaine dernière au dépôt de l'avenue Eastern dans l'est de Toronto, ajoute le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP).

Treize membres ont reçu un résultat positif au test de la COVID-19 sur une période de 14 jours, ce qui a donné lieu à la tenue de tests rapides dans l’établissement. Le STTP encourage tous les membres à se faire tester , peut-on lire dans un communiqué du syndicat publié dimanche.

Je sais que je parle au nom de tous les membres du STTP lorsque je présente mes plus sincères condoléances à la famille, aux amis et aux consœurs et confrères de travail du membre en question, tout en respectant leur vie privée en ces moments douloureux , ajoute la présidente nationale du Syndicat, Jan Simpson.

En janvier dernier, un employé de Postes Canada en banlieue de Toronto était mort à la suite d'une éclosion au centre de tri Gateway à Mississauga.