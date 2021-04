Alcool dans les parcs de Sherbrooke : une conseillère demande des assouplissements

Ce n’est pas la première fois qu'elle se prononce sur le sujet. Elle croit que la consommation d'alcool dans les parcs pourrait être encadrée à Sherbrooke comme dans d’autres villes du Québec, dont Montréal.

Ce n’est pas permis de consommer de l’alcool dans les espaces publics [de Sherbrooke], que ce soit dans les parcs ou la voie publique. Dans d’autres villes au Québec, ce l’est. [...]. Généralement, la forme que ça prend, c’est d’autoriser la consommation d’alcool à l’occasion d’un repas. Les villes, parfois, vont cibler certains parcs qui sont à caractère plus urbain, et moins "jeux pour enfants” , explique-t-elle.

Selon elle, les policiers sherbrookois ont déjà tendance à tolérer les citoyens qui prennent un verre en public dans le calme.

Le service de police nous dit qu’il y a une certaine tolérance quand on voit que les gens ne dérangent pas. [...] Mais c’était comme ça pour les poules urbaines pendant longtemps. On tolérait les poules urbaines, et finalement on s’est dit "tant qu’à les tolérer, autorisons-les". Tant qu’à tolérer les gens qui font un pique-nique et qui prennent un verre en même temps, pourquoi ne pas l’autoriser? Une citation de :Évelyne Beaudin, conseillère municipale à Sherbrooke

On veut que les gens soient dehors, qu’ils aient un bel été, une belle saison estivale, malgré la période difficile et troublée qu’on vit en ce moment , ajoute-t-elle.

Elle dit comprendre les craintes du conseil municipal, mais croit que la plupart des citoyens pourraient consommer de façon raisonnable. Il y a des craintes, des préoccupations. Quand on laisse plus de liberté aux gens, on a peur qu’il y ait des débordements, je pense que c’est une crainte normale [...]. Ce serait dommage de pénaliser la majorité qui veut profiter de la saison estivale, notamment, à cause d’une minorité de gens qui ne savent pas se tenir. Il faut savoir aussi que ce ne sera jamais permis d’être en état d’ébriété dans un espace public.

Elle soutient aussi que d’autres restrictions pourraient encadrer la consommation d'alcool dans les parcs, dont l'interdiction de boire à partir de contenants de verre.

Ce serait tellement plus facile

Julien Laguë est serveur et assistant-gérant remplaçant à la microbrasserie Siboire Jacques-Cartier, située près de la promenade du Lac-des-Nations. Il croit lui aussi que l’autorisation de boire dans les parcs pourrait plaire aux Sherbrookois, en plus d’avantager les restaurateurs.

Nous, on vend cruchons et canettes, donc le client peut passer chercher de la bière. Par contre, malheureusement, ils sont plus portés à aller à la maison. Ce serait tellement plus facile de prendre le petit cruchon avec des verres, aller prendre ça au parc quand il fait soleil, profiter d’une belle journée. Comme ça, on respecte les mesures de sécurité que la santé publique exige de nous.

La présidente du Comité de sécurité publique de Sherbrooke Danielle Berthold confirme que la question sera abordée lors d’une rencontre le mois prochain.

Avec les informations d’Alexis Tremblay