Manifestation mouvementée contre le couvre-feu

Ils voulaient ainsi défier la nouvelle directive du gouvernement Legault qui a fait repasser le couvre-feu de 21 h 30 à 20 h.

Les protestataires ont bloqué complètement la rue de la Commune près de la place Jacques-Cartier.

De nombreux manifestants se sont rendus dans le Vieux-Port de Montréal pour protester contre le couvre-feu. Photo : La Presse canadienne / Giuseppe Valiante

La majorité des manifestants étaient des jeunes ne portant pas le masque. Ils ont scandé des slogans insultant le premier ministre Legault et revendiquant plus de liberté, tout en faisant exploser des feux d’artifice.

L'ambiance d'abord festive s'est toutefois envenimée lorsque certains d'entre eux ont allumé un feu de déchets sur la place Jacques-Cartier.

Des feux d'artifice ont été lancés et plusieurs incendies ont été allumés par des manifestants. Photo : La Presse canadienne / Giuseppe Valiante

Des dizaines de policiers, certains issus des forces antiémeute, ont été envoyés sur les lieux pour disperser la foule.

À leur arrivée, un peu après 20 h 30, la foule a commencé à quitter l'endroit en courant dans tous les sens.

À l'arrivée des policiers, la foule a commencé à se disperser. Photo : Radio-Canada

Des pompiers se sont également rendus sur place pour éteindre les nombreux petits incendies allumés le long des ruelles et des rues étroites du Vieux-Montréal, dans des poubelles et en pleine rue.

À 22 h, les policiers étaient toujours sur place, tentant de rechercher de petits groupes de manifestants dispersés dans les rues, dont certains ont cassé des vitrines, notamment sur la rue Notre-Dame Ouest.

Des commerces ont été la cible de vandales lors de la manifestation. Photo : Radio-Canada / Stéphane Grégoire

Les protestataires interrogés par Radio-Canada remettent en question la logique gouvernementale qui sous-tend le resserrement du couvre-feu, affirmant pour les uns que Québec exagère, pour les autres qu’aucune raison scientifique ne prouve qu’une telle mesure est efficace et qu’entrer une heure et demie plus tôt à la maison ne changera rien à la transmission du coronavirus.

Des manifestants ont ramassé ce qu'ils pouvaient trouver dans la rue pour ensuite lancer le objets sur les vitrines des commerces. Photo : Radio-Canada / Stéphane Grégoire

Une « infime partie de la population »

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui était de passage à Tout le monde en parle précisément au moment du début de la manifestation, croit que ces protestations proviennent d’ une infime partie de la population .

On le voit dans les sondages, les gens continuent d’écouter, les gens continuent d’être conscients de ce qu’on vit, des difficultés du réseau de la santé qu’on a réussi à éliminer au cours des dernières semaines , estime-t-il.

Questionné à chaud, sans avoir pu voir les images de la manifestation, M. Dubé affirme que les gens ont le droit de manifester et qu’il faut simplement les convaincre que le couvre-feu est la bonne chose à faire .

Pour nous c’est poser les bons gestes. On n’est pas là pour faire plaisir, on est là pour faire les bonnes choses , fait-il valoir.

Le gouvernement a décidé de revenir à un couvre-feu commençant plus tôt à Montréal et à Laval, où vit 30 % de la population de la province, dans le but de ralentir la propagation de la COVID-19.

La troisième vague causée par des variants du virus a commencé à déferler sur le Québec et fait craindre le pire pour les populations plus jeunes et non encore vaccinées.