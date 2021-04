Un homme recherché par la police de North Bay

La police de North Bay affirme, dans un communiqué émis dimanche, qu'il est recherché pour :

Vol qualifié

Possession d'une arme à feu alors que ça lui était interdit

Entrée par effraction

Voies de fait armées

Agression causant des lésions corporelles

Désobéissance à une ordonnance du tribunal (4 chefs d'accusation)

Il mesure 5’10” (178 cm), pèse 163 livres (74 kg), est mince, a les yeux bruns, les cheveux noirs courts, a le visage rasé de près et a une cicatrice sur la main droite, selon les policiers.