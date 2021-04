Incendie à Sudbury : deux morts, deux blessés graves

Un incendie dans un immeuble résidentiel de la rue Bruce, dans le Grand Sudbury, a fait deux morts et deux blessés, dimanche.

C'est ce que révèle un communiqué de presse émis par la police locale émis dimanche.

Les pompiers s'y sont rendus à 4 h 55 dimanche matin.

Il y avait quatre personnes à l'intérieur de l'unité d'où l'incendie a pris naissance. L'un des individus, un homme de 37 ans a pu s'échapper en sautant d'une fenêtre du deuxième étage. Malheureusement la mort de deux des individus, un homme de 50 ans et une femme de 26 ans, a été constatée sur place et le troisième individu, une femme de 33 ans a subi des blessures graves. L'homme de 37 ans et la femme de 33 ans ont été transportés à l'hôpital par les services paramédicaux de la Ville du Grand Sudbury où ils demeurent dans un état critique , peut-on lire dans le communiqué.

Celui-ci précise d'ailleurs que le nom des victimes ne sera pas dévoilé.

Une enquête de l'unité criminelle de la police de Sudbury a été ouverte.