Année difficile pour certains déneigeurs, mais économique pour les contribuables

Si certains entrepreneurs ont profité des contrats à taux fixes d'autres comme le propriétaire de l'entreprise La pelle à neige ont fait de piètres affaires.

On a fait, l'année passée, un chiffre d'affaires de 250 000 $. Cette année, on est en bas de 25 000 $, mais avec les mêmes frais fixes , précise M. Marchand.

L'hiver doux a quand même eu quelques avantages, notamment pour le portefeuille de Saguenay et celui des contribuables.

Cette année, le président de la commission des travaux publics de Saguenay, Michel Tremblay, estime que la Ville sauvera un million de dollars.

En tout et partout, sur un budget de 16 millions, on va sauver un million. On avait un million dans la réserve, c'est ce qu'on va sauver. C'est justement le transport de la neige et du sel qu'on met de moins.

Une facture d'électricité réduite

Mais la Ville ne sera pas la seule à faire des économies. La population a moins chauffé les maisons. C'est la deuxième fois en deux ans que les contribuables ont une facture d'électricité moins salée, selon le porte-parole d’Hydro-Québec, Cendrix Bouchard.

Pour l'ensemble de l'hiver, du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021, c'est 42 dollars en faveur des clients, donc de moins que l'année précédente.

