Environnement Canada prévoit l’arrivée de deux dépressions sur le sud du Manitoba lundi et mardi. Elles occasionneront de la neige, dont l’accumulation pourra varier grandement à l’échelle du sud de la province.

On aurait préféré de la pluie [...], mais ça ne se refuse pas! Ceux qui sont dans le besoin ne peuvent pas faire les difficiles , lance le vice-président de l’organisme Keystone Agricultural Producers of Manitoba (KAP), Jake Ayre, qui représente les agriculteurs de la province.

Jusqu’à 5 à 10 cm de neige peuvent être attendus dans la région de Winnipeg. La partie centrale de la province pourrait quant à elle recevoir 15 à 25 cm de neige, selon les prévisions d’Environnement Canada.

À ce point-ci de la saison agricole, la majorité des graines n’ont pas encore germé, explique Jake Ayre, qui s’occupe d’une ferme familiale à Minto, dans le sud-ouest du Manitoba.

La neige agira donc comme une couverture à la surface du sol : elle n'endommagera pas les productions, mais leur apportera de l’eau, une fois fondue.

Trop tôt pour tirer la sonnette d’alarme

Au printemps 2020, les agriculteurs ont déjà fait face à des difficultés à cause de sols particulièrement humides et saturés, rappelle Jay Ayre.

On est à l’extrême opposé cette année. C'est le jour et la nuit , soutient-il, pour illustrer la sécheresse.

Il reste néanmoins trop tôt pour émettre des pronostics sur la saison agricole, souligne-t-il.

Mon père me dit toujours : en agriculture, on a toujours une sécheresse trois semaines derrière nous, et des inondations trois semaines devant nous, mentionne-t-il. C’est ça la nature du jeu.