Plus de 4000 doses de vaccins disponibles en Estrie

À 17 h dimanche, 80 de ces plages étaient toujours disponibles pour la journée. Les Magogois ont jusqu'à 18 h 30 pour se rendre aux Galeries Orford et recevoir le vaccin d'AstraZeneca.

Dans les autres secteurs, les personnes âgées de plus de 55 ans peuvent prendre rendez-vous pour obtenir ce vaccin sur la plateforme Clic Santé  (Nouvelle fenêtre) .

Les gens vont remarquer dans les plages horaires qu'il y a un médaillon spécifique pour le vaccin d'AstraZeneca. [...] Les gens vont pouvoir s'inscrire directement sur le site pour avoir le vaccin dans les jours ou les semaines qui viennent. Une citation de :Marie-France Thibeault, porte-parole du CIUSSS de l'Estrie-CHUS

Les gens qui ont déjà réservé un rendez-vous pour un autre type de vaccin peuvent aussi le devancer s'ils optent pour l'AstraZeneca, souligne Marie-France Thibeault. On demande aux gens qui ont des rendez-vous un peu plus lointains, en mai ou en juin, et qui veulent recevoir l'AstraZeneca plus rapidement, on les invite à prendre un rendez-vous dans les prochains jours et les prochaines semaines et à annuler celui qu'ils avaient pris un peu plus tard au cours de l'été.

La courbe de vaccination s'est accélérée dans les dernières semaines en Estrie. Photo : Radio-Canada

Au cours de la semaine, les professionnels de la santé qui sont en contact direct avec les usagers pourront aussi prendre rendez-vous. Les stagiaires, pharmaciens et travailleurs communautaires seront notamment admissibles à recevoir leur vaccin.

Des vaccins en pharmacie

Des pharmacies se sont également ajoutées à la liste des lieux de vaccination estriens sur le site web de Clic Santé.

Au fil des jours et des semaines, des pharmacies vont s'ajouter. Les gens vont remarquer ce changement-là aussi sur Clic Santé pour notre région, parce que plusieurs pharmacies, déjà, offrent le service de vaccination , explique Marie-France Thibeault.