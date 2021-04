Présidentielle au Bénin : Patrice Talon en voie d'être réélu

Patrice Talon, qui vise une victoire par K.O. , est accusé d'avoir engagé ce petit pays pionnier de la démocratie en Afrique de l'Ouest dans un tournant autoritaire et d'avoir muselé l'opposition.

Les 15 531 bureaux de vote ont fermé à 16 h, heure locale, et le dépouillement des bulletins a commencé dans la foulée, sans grand engouement.

Participation plutôt faible

Dans les bureaux de vote visités par l'AFP à Cotonou, la capitale économique, les taux de participation ne dépassaient pas les 30 % et Patrice Talon, en lice pour un second mandat, menait avec une large avance, face aux anciens députés Alassane Soumanou et Corentin Kohoué, deux candidats de l'opposition quasiment inconnus du grand public.

La participation est faible par rapport au précédent scrutin , selon les premières données recueillies par la plateforme électorale des organisations de la société civile.

Menaces et harcèlement

Selon cette mission, qui a placé quelques 1400 observateurs dans tout le pays, dans tous les départements, des tentatives de pression, d'intimidation, de menaces, de troubles à l'ordre public, de corruption ou de harcèlement des électeurs ont été observés .

Les principales figures de l'opposition sont soit en exil, soit condamnées par la justice et incarcérées, soit empêchées de se présenter du fait du nouveau Code électoral et d'une réforme institutionnelle.

Le vote s'est bien déroulé ici, on n'a pas eu d'incident ou de problème , explique Ricardo, 23 ans, étudiant en développement web qui compile les résultats pour la mouvance présidentielle qu'il soutient, à Cotonou.

On a eu une affluence assez basse. Les gens ne sont pas trop sortis. Sur les premiers résultats ici, le président est largement en tête. Une citation de :Étudiant pour la mouvance présidentielle

Bureaux de vote incendiés

À Savè, dans le centre-nord du pays, où les violences préélectorales ont fait deux morts, les bureaux de vote et les urnes sont restés vides toute la journée, et certaines ont été brûlées par des inconnus, selon un journaliste de l'AFP sur place.

Dans la localité voisine de Tchaourou, fief de l'ancien président Thomas Boni Yayi, aucun poste de vote n'a ouvert , selon la mission d'observation de la société civile.

Il faut éduquer les uns et les autres pour que les frustrations ne donnent pas forcément lieu à des violences. Une citation de :Patrice Talon au moment de voter

Selon lui, les manifestants de Savè, des jeunes, des enfants, des chasseurs ont été manipulés pour attaquer la République et les forces de l'ordre ont répondu avec beaucoup de compétence et d'expertise malgré la répression musclée et parfois sanglante des derniers jours.

Résultats lundi ou mardi

Les rues de Cotonou sont restées calmes tout au long de la journée, mais beaucoup craignaient de potentielles violences lors des dépouillements ou à l'annonce des résultats, prévus lundi ou mardi.

On est inquiets , confiait de son côté Mama Salessou, commerçant de 51 ans devant un bureau de vote de Cotonou, faisant référence à ce qu'il s'est passé dans le Nord .

Sur les radios locales, des chansons passaient en boucle pour appeler à des élections apaisées. La violence est l'arme des faibles. Elle conduit à la guerre et à la misère , chantait une voix chaude accompagnée par des choristes sur une mélodie dansante.

Je suis allé voter, car c'est un devoir citoyen, mais aussi parce que je veux que les réformes continuent. Le président a construit les routes et enfin ça change. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Une citation de :Un électeur de Cotonou

Les principales figures de l'opposition ont appelé à boycotter un scrutin joué d'avance à leurs yeux.

Je ne voterai pas , a déclaré l'une d'elles, l'universitaire Joël Aïvo, dans un message publié samedi soir sur les réseaux sociaux, invitant ses concitoyens à l'imiter.

Le président a choisi d'être seul face à lui-même dans cette élection inédite depuis le renouveau démocratique , ont écrit plusieurs représentants du FRD (Front pour la restauration de la démocratie).