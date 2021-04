Un premier salon virtuel emploi et formation de la Baie-James

Du 19 au 23 avril, elle organise son premier salon virtuel emploi et formation.

L'événement annuel se tient exclusivement en ligne cette année.

Il propose aux intéressés de découvrir la région, les possibilités d'emplois et les formations qui sont disponibles sur le territoire jamésien.

La région veut devenir un pôle d'attraction et profiter de l’exode des familles vers les régions notamment en raison de la pandémie.

Depuis quelques années, la Baie-James en profite beaucoup parce qu'on commence à être davantage connu. On a fait un gros travail au niveau de la promotion de la région , explique Nancy Lapointe, coordonnatrice chez Attraction Nord qui organise l'événement.

C'est sûr qu'en temps de pandémie, on en a profité beaucoup cette année. Malgré tout, ça a été une très belle année pour la région de la Baie-James. On a fait venir 47 personnes avec leur famille sur place. C'est vraiment génial pour nous. On espère continuer dans cette lancée-là avec le salon virtuel , ajoute Nancy Lapointe.

Elle précise que la région attire aussi bien les nouveaux arrivants que les Québécois d'origine.

Au niveau des personnes immigrantes, c'est les personnes les plus ouvertes à déménager dans une région éloignée. Souvent, ils ont déjà fait plusieurs milliers de kilomètres pour venir au Québec et ça ne leur fait pas peur les environnements que nous on offre. De petits milieux sécuritaires et chaleureux, c'est ce qu'ils recherchent. En plus, le fait de choisir une de vivre dans une région éloignée, ça leur offre beaucoup de possibilités de carrière , affirme la responsable.

Une quarantaine d'entreprises se sont déjà inscrites pour l'événement qui propose aussi une série de conférences aux intéressés.