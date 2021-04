Le Quatuor Saguenay de retour au Théâtre Banque Nationale

Jusqu’à la dernière minute on est vraiment inquiet en se disant est-ce que ça va avoir lieu, vraiment?

Le concert a bien eu lieu devant les amateurs de musique classique durant près d’une heure sans entracte.

Christine Boily reconnaît que programmer une saison est particulièrement difficile dans le contexte de la pandémie.

Ça fait un an et demi qu’on prépare des choses et qu’on en jette, dit-elle. On essaie de garder le moral et de voir le beau devant.

La directrice générale de l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean est également consciente que le retour de la totalité de l'orchestre sera beaucoup plus tardif.

Tout l’orchestre ça risque d’être encore très long parce qu' en ce moment on est autorisé à 25 personnes en tout donc à la limite un orchestre de chambre. […] Mais un orchestre symphonique là en salle présentement ce n’est pas envisageable et on ne voit pas avant janvier.

Des projets en extérieur sont toutefois envisagés, si les mesures sanitaires le permettront.

Selon des informations de Julie Larouche.