Fin de saison pour Hockey Abitibi-Témiscamingue.

La plus récente vague de resserrement des mesures sanitaires aura finalement eu raison de la saison de centaines de hockeyeurs.

“C’est un peu décevant dans le sens où nous étions très contents de pouvoir revenir sur la glace pour les cinq ou six dernières semaines. Les joueurs étaient motivés et les bénévoles ont mis beaucoup d’énergie, mais on s’est fait couper l’herbe sous le pied quelques jours après le retour”, explique le président de Hockey Abitibi-Témiscamingue, Christian Beaulé.

Le 26 mars dernier, une demi-douzaine d’associations avaient pris la décision de redémarrer leurs activités. Ce retour aura toutefois été de courte durée pour les hockeyeurs et hockeyeuses, s'étendant sur deux semaines.

L’organisme aurait souhaité poursuivre la saison, mais des enjeux municipaux d’infrastructures ont mis un terme à la discussion.

Pour Hockey Abitibi-Témiscamingue, il s’agissait également d’une deuxième saison consécutive sans pouvoir présenter les championnats régionaux. HAT souligne aussi qu’il s’agissait de la première fois en 45 ans d’histoire qu’il ne présentait aucun tournoi fédéré sur son territoire.

Christian Beaulé, président de Hockey Abitibi-Témiscamingue Photo : Gracieuseté : Hockey Abitibi-Témiscamingue

Un remboursement à venir

Les associations locales effectueront des remboursements pour compenser la perte partielle de la saison. Les chiffres ne sont pas encore officiels puisque Hockey Québec et Hockey Canada n’ont pas encore confirmé la portion qu’ils rembourseront aux associations régionales.

“Les chiffres varient d’une association à l’autre, car certaines n’ont pas fait de retour au mois de mars alors que d’autres n’ont pas participé à la ligue régionale cette année”, conclut Christian Beaulé.