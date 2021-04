Camille Gagné, pionnière féminine des capitaines de crabiers

Quand tu passes la rive de roches, le matin et que le soleil se lève...que tu es capitaine de ton bateau et que tu as ton équipage avec toi qui travaille, c’est un feeling incomparable! , lance Camille Gagné.

La pêcheuse a décroché son brevet de capitaine de crabiers l’hiver dernier sans savoir qu’elle serait la première citoyenne à l’obtenir au Canada.

Camille Gagné aux commandes de son bateau Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Initiée à la pêche commerciale par le père de ses deux enfants il y a plusieurs années, la propriétaire de la poissonnerie de la Gare, à Carleton-sur-Mer, a décidé de pêcher le crabe des neiges afin d’augmenter les approvisionnements.

Je l’ai fait parce que logiquement, avec la poissonnerie et à l’usine, c’était l’espèce dont j’avais besoin. C’était le choix tout désigné. Par ce fait-là, je me suis retrouvée à être la première [capitaine-propriétaire-exploitante]. J’ai trouvé ça vraiment drôle. Ça ne change pas grand chose dans ma vie, mais les gens ont vraiment l’air de trouver ça intéressant , raconte la capitaine Gagné.

C'est à bord de son bateau le Cap Barré que Camille Gagné a fait ses premiers voyages en mer en tant que capitaine. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

L’entrepreneure de 35 ans avoue s’être sentie observée par ses confrères. Les taquineries se sont d’ailleurs multipliées sur le quai lors de sa toute première sortie à titre de capitaine.

À mesure qu’elle acquiert de l’expérience, Camille Gagné se taille néanmoins une place, la sienne, dans cette industrie qui n’est plus exclusivement masculine.

Après ma première levée de cages, ils ont compris que j’étais sérieuse, que je savais où je m’en allais. Une citation de :Camille Gagné, capitaine de crabier

L’homme de pont à bord du Cap-Barré, Maxime Matte, apprécie les qualités humaines de sa capitaine.

On a de belles sorties, on rigole. On ne manque de rien! On a l’amitié et on a tout ce qu’il faut à bord. C’est ça le principal , lance-t-il.

De son côté, Camille Gagné sait déjà que l’aventure ne fait que commencer, car plusieurs projets sont sur la table.

D’après le reportage de Roxanne Langlois