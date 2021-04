700 nouvelles pharmacies et trois nouvelles cliniques de masse pour vacciner les Ontariens

Au cours de la semaine, plus de 700 pharmacies supplémentaires à travers la province pourront offrir le vaccin AstraZeneca aux personnes de 55 ans et plus.

Cette expansion portera le nombre total de pharmacies offrant le vaccin à plus de 1400 emplacements et ce nombre devrait atteindre environ 1500 d'ici la fin du mois d'avril , note le communiqué du gouvernement.

Il s’agit de la deuxième expansion du programme de vaccination en pharmacie depuis son lancement début mars sous forme de projet-pilote. Au départ, un peu moins de 330 établissements dans les régions de Toronto, Kingston et Windsor étaient concernés.

Début avril, le gouvernement a étendu le programme à plusieurs centaines d’autres pharmacies à travers la province pour atteindre un total de 700 pharmacies participantes.

Toronto ouvre trois nouveaux sites d’immunisation

Dès lundi, la Ville de Toronto ouvrira par ailleurs trois autres cliniques de vaccination contre la COVID-19 : une au centre commercial Cloverdale, à Etobicoke, une au centre communautaire North Toronto Memorial près du croisement des rues Yonge et Eglinton, et une au centre communautaire Carmine Stefano à North York.

Ces ajouts portent à neuf le nombre total de centres d’immunisation gérés par la Ville.

Liste des centres d’immunisations en service à Toronto : Palais des congrès du Toronto métropolitain, 277 rue Front Ouest

Toronto Congress Centre, 650 route Dixon

Centre Scarborough Town, 300 chemin Borough Dr. (dans l’ancien magasin Sears)

Centre récréatif communautaire Malvern, 30 route Sewells

Aréna Mitchell Field, 89 avenue Church (aile ouest du bâtiment)

Le Hangar, 75 route Carl Hall

Centre commercial Cloverdale Mall, 250 The East Mall

Centre communautaire North Toronto Memorial, 200 avenue Eglinton Ouest

Centre communautaires Carmine Stefano, 3100 route Weston

Les personnes de 60 ans et plus pourront prendre rendez-vous pour se faire vacciner à ces nouveaux centres. Les personnes de 50 ans et plus vivant dans des zones particulièrement touchées par le virus et désignées par la Ville pourront également s’inscrire pour obtenir l’inoculation.

La Ville de Toronto ouvrira lundi trois autres cliniques de vaccination contre la COVID-19. Photo : Radio-Canada

Le maire de la Ville, John Tory, s’est rendu à la clinique d’Etobicoke dimanche matin. Nous sommes là aujourd’hui car on ne peut pas répéter trop souvent aux gens : s'il-vous-plaît, faites-vous vacciner , a-t-il déclaré.

Ces trois nouvelles cliniques gérées par la ville porteront la capacité de vaccination totale des neuf cliniques combinées à environ 10 000 doses par jour, en se basant sur l’approvisionnement anticipé en vaccins.

Ces nouvelles ouvertures de centre de vaccination surviennent alors que dimanche, la province a enregistré un nouveau sommet quotidien de nouveaux cas de COVID-19. Le bureau de santé publique de Toronto a également établi un record de nouvelles infections cette journée-là.