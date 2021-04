Les parcs provinciaux ouvrent mais renforcent le nettoyage contre la COVID-19

Saskatchewan Parks annonce que les sites Internet pour les réservations et les installations seront ouverts dès la semaine prochaine, mais avec des protocoles de nettoyage contre la COVID-19 améliorés.

Nous avons vu un afflux de personnes l'année dernière, ce qui était merveilleux. Je pense que la pandémie a incité les gens à s'intéresser davantage aux activités de plein air et nous en sommes personnellement ravis , a déclaré le directeur général des expériences des visiteurs de Saskatchewan Parks, Robin Campese, à l'émission The Morning Edition de CBCCanadian Broadcasting Corporation en Saskatchewan.

C'est un endroit où les gens peuvent faire une pause mentalement et physiquement durant la pandémie et simplement respirer l'air frais. Nous sommes d'offrir cet endroit aux campeurs cet été.

Saskatchewan Parks a également ouvert de nouveaux lieux de camping faciles à Douglas Park et à Duck Mountain et a créé un nouveau site de réservation en ligne. Sur ce nouveau site, les gens peuvent offrir des cartes-cadeaux électroniques et faire des réservations de dernière minute en voyant quelles places sont libres le week-end suivant.

Selon M. Campese, un autre changement cette année a lieu. Les personnes de l'extérieur de la province peuvent réserver des emplacements dans les parcs provinciaux. En 2020, les réservations étaient limitées seulement aux habitants de la Saskatchewan.

Nous voulons donc que nos campeurs de l'extérieur de la province soient conscients des restrictions et du fait qu'elles pourraient changer. Ils doivent savoir que lorsqu'ils réservent leur emplacement de camping, Sask. Parks suivra toutes les directives et ordonnances de santé publique en vigueur.

Rester prudent dans les parcs provinciaux

Bien que les gens sont enthousiastes à l'idée de se précipiter à l'extérieur, le chef de la microbiologie clinique à l'Hôpital universitaire Royal, Joseph Blondeau, les avertit qu'il est important de rester prudent et de suivre les protocoles contre la COVID-19.

Si vous campez avec des personnes de votre entourage, ou de votre famille, alors je pense que tout va bien , a expliqué M. Blondeau à la radio Blue Sky.

Si vous rencontrez des personnes qui se trouvent à l'extérieur de votre bulle et avec lesquelles vous allez être en contact étroit, vous devez prendre les précautions nécessaires pour vous protéger , a-t-il ajouté.

Selon M. Blondeau, il est toujours important de se laver les mains et de porter un masque lorsqu'on utilise des installations communes comme les salles de bain, même avec le nettoyage supplémentaire, car on ne sait pas qui est passé par là en dernier et depuis combien de temps.

Je pense qu'il faut demander aux campings ce qu'ils vont faire pour entretenir leurs installations .

Saskatchewan Parks a déclaré que la santé et la sécurité des Saskatchewanais, des utilisateurs des parcs et des employés sont sa priorité. Dans une déclaration, elle a affirmé qu'elle suivait les conseils des experts en santé publique et les mesures prises par les gouvernements fédéral et provincial.

Les installations partagées telles que les douches et les toilettes seront dotées de panneaux, de marqueurs de distance et d'un nettoyage amélioré. Saskatchewan Parks a expliqué que le nettoyage se fera quotidiennement, et dans la plupart des cas plusieurs fois par jour.

Saskatchewan Parks a le personnel, les protocoles de nettoyage et les procédures de sécurité en place pour soutenir la saison de camping 2021 , indique le communiqué.

Les visiteurs sont encouragés à apporter des désinfectants pour les mains et des lingettes désinfectantes, et à utiliser le processus d'enregistrement automatique pour réduire les contacts personnels à leur arrivée dans les parcs.

Avec les informations de The Morning Edition