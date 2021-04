Rassemblement anti-confinement : permis d’alcool suspendu pour un restaurant de Kemptville

Un restaurant de Kemptville, en Ontario, a vu son permis d’alcool être suspendu provisoirement après avoir organisé un rassemblement anti-confinement plus tôt cette semaine.

Le permis d’alcool du restaurant South Branch Bistro est suspendu pour des raisons d’intérêt public et de sécurité , selon un communiqué de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO).

Des représentants de la CAJOCommission des alcools et des jeux de l'Ontario , de la Police provinciale de l’Ontario (PPO) et des responsables de la santé publique se sont rendus, le 8 avril, au restaurant où un rassemblement de protestation contre le confinement avait eu lieu, contrevenant ainsi à l’ordre de fermeture du gouvernement.

Ils ont alors constaté que des personnes consommaient de l’alcool à l’intérieur de l’établissement, sur la terrasse et dans le stationnement.

Selon la CAJOCommission des alcools et des jeux de l'Ontario , la distanciation sociale n’était pas respectée et la plupart des gens, dont des membres du personnel et des enfants, ne portaient pas de masque.

La journée suivante, la CAJOCommission des alcools et des jeux de l'Ontario s’est à nouveau rendue sur place où de l’alcool était encore servi sur la terrasse. Les employés ne portaient toujours pas de masque.

Le registrateur de la Commission a aussi émis un avis de proposition afin de révoquer le permis d’alcool de l’établissement en raison d’infractions à la Loi sur les permis d’alcool.

Le restaurant a le droit de faire appel de la suspension provisoire de son permis d’alcool et de l’avis de proposition devant un tribunal indépendant, selon la CAJOCommission des alcools et des jeux de l'Ontario .

Le député indépendant de Lanark-Frontenac-Kingston, Randy Hillier, a suivi l’événement qui a eu lieu au restaurant de la rue Clothier Est. Ce dernier dirige un groupe appelé No More Lockdowns Canada.

Dans une publication Instagram, avant que la CAJOCommission des alcools et des jeux de l'Ontario annonce la suspension du permis d’alcool, le restaurant disait faire face à deux choix - rester ouvert pour nourrir notre famille, ou de fermer pour de bon .