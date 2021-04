Des campeurs manitobains mécontents du système de réservation en ligne de la province

Près de 38 000 réservations en ligne ont été faites en deux jours la semaine dernière lors de l’ouverture des campings. Le fait que des milliers de personnes de plus que les années précédentes se soient connectées au moment de l'ouverture des réservations a entraîné plus de dysfonctionnements du site de réservation de la province que d'habitude et des attentes plus longues.