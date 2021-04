Le Cégep de Sept-Îles se dote d’un simulateur de mine souterraine

Depuis quelques semaines, deux conteneurs servent de laboratoires à ceux qui étudient pour travailler dans le secteur minier.

Un outil nécessaire

Les étudiants peuvent ainsi se familiariser à ce qui les attend sur le marché du travail.

Ces infrastructures sont nécessaires pour donner une formation de qualité, pense l’enseignant Julien Picherit.

Nous, dans la région à Sept-Îles, on a beaucoup de mines à ciel ouvert et on n’a pas beaucoup de mines souterraines (...). La plus proche est au Lac-Saint-Jean. On a beaucoup de nos finissants, même s’il y en a qui viennent de la Côte-Nord, qui vont travailler ailleurs au Canada, en particulier dans les mines souterraines. Donc, c’est indispensable pour nous qu’ils soient formés à tout type de terrain , affirme l’enseignant.

Julien Picherit est enseignant au Cégep de Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Un défi logistique

Cette nouvelle infrastructure a coûté 100 000 $ au Cégep et a nécessité plus de trois ans de développement.

Un défi logistique a été relevé, indique le technicien au Cégep, Luc Turner.

On a deux conteneurs bout à bout, ce qui nous fait 60 pieds de galerie directement sur notre site. Au lieu de creuser sous terre, ce qui représente plus de difficulté, on a décidé d’aller à l’extérieur au-dessus du sol avec des conteneurs , raconte M. Turner.

Luc Turner est technicien au Cégep de Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

La préparation en amont de l’installation des conteneurs a été importante, explique la directrice aux ressources matérielles du Cégep, Caroline Côté.

Il fallait apporter de l'électricité, il y a un système de ventilation là-dedans, un système de chauffage. On a mis des lumières d'urgence et des lumières qui simulent qu'on est dans une mine , précise Mme Côté.

Caroline Côté est directrice aux ressources matérielles au Cégep de Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

La direction estime que l'investissement en vaut la peine, puisque ce nouveau laboratoire pourra être utilisé durant quelques décennies.

Avec les informations de Lambert Gagné-Coulombe